Vasco encerra preparação para encarar o Internacional no Brasileirão; veja provável time

O Vasco está pronto para o confronto diante do Internacional. Na manhã desta quarta-feira, o elenco vascaíno finalizou a preparação para o duelo, válido pelo Campeonato Brasileiro.

No CT Moacyr Barbosa, os jogadores iniciaram as atividades com um aquecimento no gramado. Depois, o técnico Rafael Paiva comandou um trabalho com bola e ajustou os últimos detalhes para a partida.

Para o confronto, o Vasco terá um retorno importante no setor defensivo. Após cumprir suspensão na última rodada, o zagueiro João Victor está de volta. A tendência é que ele integre o time titular do Cruzmaltino, formando parceria com Léo.

Além disso, o Cruzmaltino ainda vive a expectativa de poder voltar a relacionar o meia Paulinho. O jogador foi liberado pelo departamento médico do clube após se recuperar de uma grave lesão no joelho, sofrida em janeiro deste ano.

Resumo do último treino antes de enfrentar o Internacional ??#VascoDaGama pic.twitter.com/6RrtN0lgzh ? Vasco da Gama (@VascodaGama) November 20, 2024

Por outro lado, Rafael Paiva ainda deve ter os desfalques de Adson, David e Estrella, que seguem entregues ao departamento médico do clube.

Com isso, um provável Vasco tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Galdames (Coutinho); Puma Rodríguez (Maxime Domingues), Emerson Rodríguez e Vegetti.

O Vasco recebe o Internacional nesta quinta-feira, a partir das 20h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Brasileirão.

O Vasco vem de duas derrotas consecutivas e quer retomar o caminho das vitórias no Brasileirão. O Cruzmaltino ocupa a décima colocação, com 40 pontos. Já o Inter vive boa fase e é o quinto colocado, com 59 pontos.