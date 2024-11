Tapia defende três pênaltis, Palmeiras bate Corinthians e é tri do Paulista feminino

O Palmeiras é tricampeão do Paulistão feminino. Nesta quarta-feira, o Verdão venceu o rival Corinthians nos pênaltis, por 2 a 0, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, no jogo de volta da final. A decisão do torneio se encaminhou para as penalidades após uma vitória de 2 a 1 do Verdão, que deixou o placar agregado empatado em 2 a 2.

A goleira Kate Tapia foi a grande heroína do Palmeiras nas cobranças de pênaltis. A arqueira defendeu três penalidades nas batidas das corintianas Duda Sampaio, Millene e Carol Nogueira.

O Corinthians havia saído na frente ao vencer o duelo de ida, na Neo Química Arena, por 1 a 0. Já nos 90 minutos desta quarta-feira, Amanda Gutierres e Dudinha fizeram para a equipe palestrina, enquanto Vitória Yaya diminuiu para as Brabas e levou a definição do campeão para os pênaltis.

Esse foi o terceiro título do Palmeiras no Paulistão feminino, o primeiro nesse ano. A equipe alviverde já havia conquistado o Estadual em 2001 e em 2022. Agora, em 2024, as paletrinas erguem o tricampeonato e igualam Ferroviária, São José e Botucatu.

O jogo

A primeira chance do jogo foi do Palmeiras e saiu logo no primeiro minuto. Laís Estevam recebeu enfiada de bola do lado esquerdo da área e bateu cruzado. A bola passou rente à trave direita, mas foi pela linha de fundo.

E foi aos 12 minutos que o Palmeiras, após muito pressionar o Corinthians, abriu o marcador. Brena carregou pelo meio e serviu Amanda Gutierres. A atacante invadiu a grande área e chutou forte, sem chances para a goleira Lelê.

Aos 21 minutos, o Palmeiras levou perigo ao gol corintiano. Brena arriscou a finalização da entrada da área e obrigou Lelê a espalmar por cima do gol. Dois minutos depois, Poliana acertou um bonito voleio e Lelê fez a defesa novamente. Aos 28 minutos, Lelê fez outra grande defesa para salvar o Corinthians em chute rasteiro de Dudinha.

TÁ NA REDE! ?

É gol do Palmeiras! Amanda Gutierres solta a bomba da enreda da área e marca o primeiro gol da partida!#PaulistaoFemininoSicredi #DerbyFinal pic.twitter.com/YYzIWRb2gM ? Paulistão Feminino (@PaulistaoFem) November 20, 2024

E foi com 35 minutos no relógio que o Palmeiras ampliou a vantagem no placar. Amanda Gutierres recebeu do lado esquerdo e tocou para Brena na entrada da área, que finalizou colocado e guardou. Contudo, após revisão do VAR, o tento foi anulado por um toque de mão de Dudinha, que recuperou a bola no início da jogada do gol.

E com 41 minutos, o Palmeiras de fato chegou ao segundo gol. Após cobrança de escanteio, a zaga do Corinthians afastou mal e Amanda Gutierres conseguiu uma casquinha de cabeça. A bola sobrou com Dudinha dentro da área, que acertou um bonito chute e fez 2 a 0 para o Verdão.

O Corinthians voltou para o intervalo com uma troca: Yaya no lugar de Gabi Zanotti. E a substituição de Lucas Piccinato fez efeito imediato. Yasmim apareceu pela esquerda e cruzou para dentro da área. A volante subiu sozinha e cabeceou para o fundo das redes, descontando para o Corinthians.

Com 37 minutos, o Palmeiras teve a grande chance de marcar o gol da vitória. Após cruzamento de Amanda Gutierres para dentro da área, Ingryd dominou no peito sozinha, mas se atrapalhou na hora do chute e furou a finalização.

PÊNALTIS

Duda Sampaio (Corinthians): defesa de Kate Tapia



Amanda Gutierres (Palmeiras): trave



Eudimilla (Corinthians): trave



Fê Palermo (Palmeiras): gol



Millene (Corinthians): defesa de Kate Tapia



Ingryd (Palmeiras): gol



Carol Nogueira (Corinthians): defesa de Kate Tapia

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 2 (2) X (0) 1 CORINTHIANS

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)



Data: 20 de novembro de 2024, quarta-feira



Horário: 15h30 (de Brasília)



Árbitro: Daiane Muniz dos Santos



Assistentes: Neuza Inês Back e Izabele de Oliveira



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Gabi Zanotti (Corinthians); Bruna Calderan (Palmeiras)



Cartões vermelhos: nenhum

GOLS: Amanda Gutierres, aos 12? do 1ºT e Dudinha, aos 41? do 1ºT (Palmeiras) / Vitória Yaya, aos 2? do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Lelê; Paulinha (Letícia Santos), Dani Arias, Mariza e Yasmim; Ju Ferreira, Duda Sampaio e Vic Albuquerque (Eudimilla); Millene, Gabi Portilho (Carol Nogueira) e Gabi Zanotti (Vitória Yaya)



Técnico: Lucas Piccinato

PALMEIRAS: Kate Tapia; Bruna Calderan, Poliana, Pati e Fê Palermo; Ingryd, Diany (Espinales) e Brena Carolina (Yoreli Rincón); Laís Estevam (Letícia Ferreira), Dudinha (Tainá Maranhão) e Amanda Gutierres



Técnica: Camilla Orlando