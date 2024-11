Sem Calleri, São Paulo vai com André Silva no ataque contra Bragantino

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo está escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino na tarde desta quarta-feira (20), em Bragança Paulista, pela 34ª rodada do Brasileirão. Com dores, Calleri desfalca o time e será substituído por André Silva.

O Tricolor vai a campo com: Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Sabino; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Ferreira, Luciano, Lucas e André Silva. O técnico será Maxi Cuberas, já que Luis Zubeldía cumpre suspensão após o terceiro cartão amarelo.

🇾🇪 O Tricolor está escalado!



⚽️ Red Bull Bragantino x São Paulo

🏟 Nabi Abi Chedid

📍 Bragança Paulista (SP)

⏰ 16h30

🏆 Brasileirão (34ª rodada)



📺 Premiere

🎙 SPFC Play#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/f7ikrq7emT -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 20, 2024

O zagueiro Sabino foi mantido na lateral esquerda mesmo com a volta de Patryck à lista de relacionados. O uruguaio Michel Araujo, que também pode ser improvisado ali, é outro retorno.

André Silva vem em boa fase vindo do banco de reservas e marcando gols. Foi dele o tento no final da partida que definiu a vitória do Tricolor sobre o Athletico-PR.

O Red Bull Bragantino também está definido para o jogo. A equipe vem com: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln; Jhon Jhon, Vinicinho e Sasha.