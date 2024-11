Seleção precisa quebrar 'panela' de jogadores para melhorar, dispara Casão

A seleção brasileira só vai melhorar quando o atual grupo de jogadores que comanda a equipe for quebrado, afirmou Casagrande no Fim de Papo, nesta quarta (20).

Para Casão, o Brasil não contrata um treinador estrangeiro por conta do interesse deste grupo de jogadores, que é o de permanecer atuando.

Dentro da seleção brasileira, tem uma panela [de jogadores] que não quer treinador estrangeiro porque um estrangeiro quebra a panela, quebra o poder desses caras. Eles querem treinadores que [permita que] eles continuem tendo uma importância maior.

Casagrande

Alicia: Quando desempenho de todos é ruim, tem que olhar para o treinador

A culpa da má fase da seleção brasileira também é de Dorival Junior, afirmou Alicia Klein.

Que o trabalho do Dorival não está evoluindo, para mim é muito claro. Quando você tem uma má fase generalizada, um desempenho ruim generalizado, você tem que olhar para quem está comandando o time. [...] Dá para botar a culpa no técnico, sim.

Alicia Klein

Seleção: Casão aponta três jogadores que não deveriam mais ser convocados

Novos jogadores precisam fazer parte do grupo da seleção brasileira, afirmou Casagrande.

Não convocaria mais: Danilo, Marquinhos e Paquetá. Eu quebraria essa panela. Eu traria jogadores novos: William [Cruzeiro], Wesley [Flamengo], Vanderson [Monaco]. Para a Copa vai, mas se continuar assim, vai com a Copa com a mesma 'panela'.

Casagrande

