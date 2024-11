São Paulo: Ferreira fala em 'gosto amargo' após empate contra o Bragantino

O São Paulo empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino e o atacante Ferreira afirmou que ficou um gosto amargo para o clube do Morumbis pelo resultado.

Pela situação do jogo, da gente ter saído atrás no placar, acho que ficou um gostinho amargo desse empate. Buscamos a vitória desde o início do jogo, começamos um pouco abaixo do que a gente vinha demonstrando nos últimos jogos. Mas a gente vem trabalhando, buscamos a vitória o jogo inteiro, infelizmente não conseguimos. Agora é trabalhar que sábado tem o Atlético-MG.

O Bragantino saiu na frente com gol de Eduardo Sasha e o São Paulo empatou ainda no primeiro tempo em belo gol de Lucas.

Em jogo morno, os clubes tiveram poucas chances claras de gol. Na melhor delas, Sasha chegou atrasado e não conseguiu completar para o gol vazio.

No final, ainda deu tempo de Rafael fazer boa defesa em chute de Juninho Capixaba. O lateral já tinha colocado uma bola no travessão no primeiro tempo.