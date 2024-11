Jayson Tatum brilha, Celtics vencem e encerram sequência histórica dos Cavaliers

Seis jogos movimentaram a noite de terça-feira (19) e madrugada de quarta (20) na NBA. No jogo de destaque, o Boston Celtics bateu o Cleveland Cavaliers por 120 a 117, encerrando uma sequência histórica de quinze vitórias seguidas dos Cavs no início desta temporada. A partida também foi válida pela Copa NBA.

O destaque do lado vencedor foi o ala-armador Jayson Tatum, que fez um duplo-duplo com 33 pontos e 12 rebotes. Entretanto, o cestinha do jogo veio de Cleveland: Donovan Mitchell, marcando 35 pontos.

Assim, o Cleveland perdeu pela primeira vez na temporada, mas manteve a liderança da Conferência Leste com o retrospecto de 15-1. Os Celtics aparecem logo atrás, na vice-liderança da mesma chave, com 12 vitórias e três derrotas.

Os Cavaliers voltam às quadras já nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o New Orleans Pelicans. Por sua vez, os Celtics jogam na sexta-feira, às 21h, diante do Washington Wizards.

Los Angeles Lakers x Utah Jazz

Na madrugada desta quarta, o Los Angeles Lakers venceu o Utah Jazz por 124 a 118. O cestinha do duelo foi o armador Dalton Knecht, que marcou incríveis 37 pontos e cinco rebotes. O astro LeBron James contribuiu com 26 pontos e 12 assistências, fazendo um duplo-duplo.

Com o resultado, os Lakers chegaram a 11 vitórias e cinco derrotas na temporada. Na lanterna da Conferência Oeste, o Utah Jazz possui três vitórias e 11 derrotas.

O próximo jogo do Los Angeles é na madrugada desta sexta-feira, quando encara o Orlando Magic, às 00h30. Por sua vez, o Utah Jazz enfrenta o San Antonio Spurs um dia antes, às 21h30.

Outros resultados da NBA