Ramón celebra 'título' após livrar Corinthians do Z4 e exalta craque Depay

O técnico Ramón Díaz afirmou que livrar o Corinthians do rebaixamento é um "título" para ele e sua comissão técnica. Após a vitória contra o Cruzeiro, o comandante celebrou a sequência invicta do clube paulista e explicou como Memphis Depay se adaptou tão rapidamente ao clube. O holandês marcou o primeiro na Neo Química Arena e está prestes a completar dois meses no Alvinegro.

Sabemos que dependemos de resultado, e acredito que os resultados que conseguimos com Vasco [2023] e Corinthians [2023] são títulos para nós. Nós consideramos que ganhamos dois campeonatos. São muitas partidas, muita pressão, houve muito desgaste. Estamos felizes pelo objetivo cumprido. Ramón Díaz, técnico do Corinthians

O clube estava passando um momento de dificuldade terrível, e agora estamos a desfrutar. Todos fazemos um trabalho para que Corinthians continue crescendo. E o principal são os jogadores, porque entenderam a ideia. Emiliano Díaz, auxiliar técnico

Ramón explicou ainda como Memphis Depay se adaptou tão rapidamente ao clube paulista. O comandante rasgou elogios ao holandês e destacou que Rodrigo Garro e Yuri Alberto se beneficiaram com a chegada do "jogador de seleção".

Temos muita experiência do que fazer com esse tipo de jogador, alguém deste nível. Dar confiança, tranquilidade. É um jogador de seleção, que entende rápido os trabalhos táticos, e isso beneficiou oYuri e o Garro. Ele [Memphis Depay] colocou muito empenho, dedicação, creio que estão todos contentes, inclusive ele . Ramón Díaz

O que mais Ramón e Emiliano Díaz falaram

Ramón Díaz

Time intenso e forte calor: "Nos primeiros 30 minutos, o Corinthians fez uma pressão incrível. Sabíamos que jogávamos contra um grande clube e a característica que tem o treinador. Decidimos fazer uma pressão muito forte. É muito difícil jogar com essa temperatura, com esse calor. No segundo tempo, tivemos mais situações que eles, mas estamos felizes porque cumprimos o objetivo se sair da zona de rebaixamento".

Pausa para a data Fifa e novos objetivos: "É a última pausa que tínhamos para preparar a equipe para esses últimos jogos. [Agora] São quatro finais para nós, não acabou o Campeonato".

Emiliano Díaz

Permanência em 2025: "Não preocupa. Todo treinador aqui é jogo a jogo, tivemos treinadores que duraram quatro partidas. Nosso planejamento era salvar do rebaixamento, agora sonhar com uma Copa, e chegamos às semifinais. Nosso trabalho está feito, agora o clube decide. Nós aproveitamos muito o dia a dia. Tenho contrato até o fim do ano que vem. A a pressão é normal, porque estamos no Corinthians. As metas são altas. Não nos preocupa. Nós fazemos o nosso trabalho como sempre fizemos e desfrutando do Corinthians. Jogar aqui é incrível".

Desempenho do time e lesão de Yuri Alberto: "A gente está muito feliz com o desempenho do time, mas esse time por jogar um pouco mais e controlar o jogo um pouco mais. [...] Cumprimos o objetivo e agora é sonhar. O Yuri, graças a Deus, foi uma contratura. Vai fazer exames, mas tomara que não seja nada".