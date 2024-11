PVC: Com Dorival inseguro, técnico estrangeiro não é solução para a seleção

A contratação de um técnico estrangeiro não é solução para a crise da seleção brasileira, analisou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Não tem que mudar de novo. E o Guardiola renovou contrato com o Manchester City até junho de 2026, com prioridade para renovação até 2027.

Qual técnico estrangeiro: Gustavo Alfaro, Ramón Díaz? Se o Guardiola vier, eu quero. Se o Ancelotti vier de verdade, eu também quero. Agora, qual técnico estrangeiro, o Pepa? O Roberto Mancini, que acabou de ser demitido da Arábia Saudita? Esse não é o X da questão.

Paulo Vinícius Coelho

Para PVC, o principal problema da seleção hoje está no comando da CBF, o que amplia a insegurança que Dorival Jr. demonstra no cargo.

Hoje, a CBF tem um dilema de organização e de respaldo. O Dorival Jr. está claramente inseguro e ele precisa estar seguro.

PVC

Palmeiras pode ter Dudu e Felipe Anderson titulares contra o Bahia, diz PVC

O Palmeiras pode ter Dudu e Felipe Anderson titulares contra o Bahia nesta quarta (20), às 18h, na Fonte Nova, afirmou PVC.

Eu acho que o Dudu vai ser titular. O Abel não tem colocado o time no campo inteiro e tem avisado aos jogadores no treino da manhã dos jogos.

A minha impressão é que chegou a hora do Felipe Anderson jogar do lado direito. O Abel deu a letra na última partida contra o Grêmio dizendo que ele também acha que o Felipe Anderson joga mais pela direita do que pela esquerda, onde tem atuado.

Eu acho que ele vai com Felipe Anderson na direita e Dudu na esquerda. Paulo Vinícius Coelho

