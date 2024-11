Palmeiras x Corinthians: onde assistir final do Paulistão feminino

Palmeiras e Corinthians disputam a final do Paulistão feminino nesta quarta-feira (20), às 15h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Na partida de ida, na Neo Química Arena, as Brabas do Corinthians venceram por 1 a 0.

Na TV aberta, a partida será transmitida pela TV Globo e TV Cultura. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

Na TV fechada, as opções são SporTV, TNT e Record News. No streaming, o jogo será transmitido pela Max e a plataforma Play Plus, além do canal oficial do Paulistão no YouTube.

O Palmeiras teve que mandar o jogo de volta no interior de São Paulo por recomendação da Polícia Militar. Nesta quarta-feira (20), às 11h, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro em casa pelo Brasileirão masculino.

A PM sugeriu então que o jogo do feminino fosse disputado fora da cidade de São Paulo para evitar confrontos entre as torcidas organizadas de Palmeiras e Cruzeiro. No fim de outubro, a Máfia Azul, principal organizada da equipe mineira, sofreu uma emboscada da Mancha Alviverde, organizada do Palmeiras, em ataque que deixou um torcedor cruzeirense morto.

O Corinthians pode se tornar o maior campeão do Paulistão feminino nesta quarta-feira. O Timão atualmente está empatado com Santos e Juventus em número de títulos, com quatro cada um. Já o Palmeiras é bicampeão do torneio (2001 e 2022).

Palmeiras x Corinthians -- Final do Paulistão feminino

Local: Brinco de Ouro da Princesa, Campinas (SP)

Data e horário: 20 de novembro de 2024, às 15h30

Transmissão: TV Globo, TV Cultura, SporTV, TNT, Record News, Max, Play Plus