Palmeiras bate Corinthians e é campeão paulista; goleira pega 3 pênaltis

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Palmeiras se sagrou campeão do Paulistão Feminino 2024 após a goleira colombiana Tapia pegar três cobranças de pênalti. A conquista veio com a vitória sobre o Corinthians, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, nesta quarta-feira (20).

No tempo normal, vitória por 2 a 1 — a ida terminou 1 a 0 para o Corinthians. Com 2 a 2 no agregado, a decisão foi para os pênaltis.

Nas penalidades, as palestrinas levaram a melhor por 2 a 0.

A goleira Kate Tapia, do Palmeiras, pegou três cobranças e o Corinthians ainda acertou uma vez a trave. Do lado do Palmeiras, os pênaltis de Fê Palermo e Yngrid foram certeiros.

Com a bola rolando, os gols do Palmeiras foram de Amanda Gutierres e Dudinha. Yaya marcou para o Corinthians.

O Palmeiras deu a volta por cima após a derrota na ida por 1 a 0, na Neo Química Arena, e faturou o estadual pela terceira vez na história. Os títulos anteriores foram em 2001 e 2022.

A conquista palmeirense impediu que o Corinthians se tornasse sozinho o maior campeão do Paulistão Feminino. O time parou nos quatro títulos, assim como Santos e Juventus.

Jogo com a cara do Palmeiras

O Palmeiras fez um primeiro tempo excelente. Com uma configuração ofensiva diferente do jogo de ida, o time foi mais insinuante e veloz.

E muito disso passou pela opção da técnica Camilla Orlando de começar o jogo com Dudinha.

A jogadora de 18 anos deu uma dinâmica que deixou o Corinthians sem saber como conter o ataque palmeirense, como um todo.

O Corinthians errou muitos passes, enquanto o Palmeiras parecia focado em reverter o cenário do jogo de ida.

Amanda Gutierres, atacante do Palmeiras, comemora na final do Paulistão Feminino Imagem: Mauro Horita/Ag. Paulistão/Centauro

O enredo estava perfeito para o Palmeiras, que fez 2 a 0 durante o primeiro tempo.

Amanda Gutierres foi quem abriu o placar, depois de uma jogada de contra-ataque eficiente. O chute forte, de canhota, foi sem chances para Lelê, logo aos 12 minutos de jogo.

Amanda se tornou a artilheira do Paulistão Feminino, com oito gols, desempatando com Ketlen, do Santos.

O Palmeiras teve um gol anulado, após intervenção do VAR. Instada a consultar o vídeo, a árbitra Daiane Muniz marcou falta na origem da jogada, justamente um toque de mão de Dudinha.

Mas a jovem atacante apareceria de novo. Aproveitou a sobra após cruzamento da área e mandou um chutaço no ângulo. Na comemoração, colocou o escudo do Palmeiras nas costas, repetindo um gesto de Endrick.

Corinthians reage no segundo tempo

O Corinthians estava perdido, precisava de um fato novo. E ele atendeu pelo nome de Yaya.

Ela foi a aposta do técnico Lucas Piccinato logo da volta do intervalo. Efeito imediato. Menos de dois minutos e gol dela. Cabeçada certeira, aproveitando a falha na marcação de Pati Maldaner.

Yaya, do Corinthians, comemora na final do Paulistão Feminino Imagem: Mauro Horita/Ag. Paulistão/Centauro

Na comemoração, punho cerrado para o alto, aproveitando o Dia da Consciência Negra para reforçar a luta antirracista.

O Palmeiras sentiu muito o gol. Em termos de animação e fisicamente, os sinais foram claros.

Dudinha, que fizera o primeiro gol dela no Paulistão Feminino, foi substituída com 15 minutos do segundo tempo. Cansou.

A queda física foi mais ampla no segundo tempo. Isso diminuiu a emoção do jogo e o número de chances de gol.

No Corinthians, a atenção também ficava direcionada à goleira Lelê, que reclamava de dores no joelho esquerdo. Não faz muito tempo, ela se recuperou de lesão grave no local.

Mas no lado do Palmeiras, o susto ficou por conta de uma jogada na qual a goleira Tapia ficou com dores na mão esquerda. Tirou a luva e tudo para receber atendimento.

De todo modo, a queda física e técnica falou mais alto na reta final da partida, levando o jogo para as penalidades.

Tapia brilha nos pênaltis

Duda Sampaio perdeu logo a primeira cobrança para o Corinthians. A goleira Tapia acertou o canto e fez a defesa. Só que a artilheira Amanda Gutierres acertou a trave logo em seguida. Sabe a trave? Eudimilla acertou o poste esquerdo da goleira também.

Nada de gol nas três primeiras cobranças.

Fê Palermo, do Palmeiras, foi a primeira a fazer o gol.

A seca continuou só para o Corinthians. Tapia pegou outra cobrança, feita por Millene. Três cobranças e nada de gol do Corinthians.

Ingryd ampliou a vantagem para o Palmeiras. E Tapia pegou mais um pênalti, encerrando a disputa e garantindo o título do Palmeiras.

Ficha técnica

Palmeiras 2 (2) x 1 (0) Corinthians

Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Data/Hora: 20/11/2024, às 15h30

Árbitra: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa-SP) e Izabele de Oliveira (SP)

Cartões amarelos: Bruna Calderan (PAL); Gabi Zanotti (COR)

Gols: Amanda Gutierres, 12'/1ºT (1-0); Dudinha, 42'/1ºT (2-0); Yaya, 1'/2ºT (2-1)

Palmeiras: Kate Tapia, Bruna Calderan, Poliana, Pati Maldaner e Fê Palermo; Ingryd, Brena (Yoreli Rincón) e Diany (Espinales); Dudinha (Tainá Maranhão), Laís Estevam (Letícia Ferreira) e Amanda Gutierres . Técnica: Camilla Orlando

Corinthians: Lelê, Paulinha (Letícia Santos), Daniela Arias, Mariza e Yasmim; Juliana Ferreira, Duda Sampaio, Vic Albuquerque (Eudimilla); Gabi Portilho (Carol Nogueira), Gabi Zanotti (Yaya) e Millene. Técnico: Lucas Piccinato

Penalidades

Corinthians: Duda Sampaio (x), Eudimilla (x), Millene (x), Carol Nogueira (x)

Palmeiras: Amanda Gutierres (x), Fê Palermo, Ingryd.