Palmeiras tem calendário 'mais fácil' que Botafogo em reta final; compare

O Botafogo enfrenta, nas rodadas finais do Brasileirão, adversários que estão em posições mais altas na tabela do que os do Palmeiras. O atual líder e vice ainda protagonizam um confronto direto na briga pelo título.

'Força' da tabela

O Botafogo tem pela frente Atlético-MG (10º colocado), Vitória (13º), Inter (5º) e São Paulo (6º). São dois integrantes do G6, apenas um da segunda página e nenhum integrante da zona do rebaixamento.

Já o Palmeiras encara Bahia (8º), Atlético-GO (20º), Cruzeiro (7º) e Fluminense (15º). O time comandado por Abel Ferreira tem dois duelos contra postulantes ao G7, mas visita o lanterna e encara o Tricolor carioca, que vive situação delicada.

Ambos se encaram em confronto direto na 36ª rodada. A partida será disputada no Allianz Parque e pode ser decisiva para definir o campeão.

O Palmeiras precisa contar com tropeços do Alvinegro carioca e tirar uma diferença que é de quatro pontos na tabela atualmente. As equipes chegam para a 34ª rodada com 64 e 68 pontos, respectivamente. Ambos também jogam seus últimos compromissos no campeonato como mandante.

Terceiro colocado, o Fortaleza não joga mais contra Botafogo nem Palmeiras, mas enfrenta Inter e Flamengo, que também estão vivos na briga — mesmo que a nove de distância do líder. O Leão do Pici tem 63 pontos e encara os outros times da ponta da tabela no Castelão.

Jogos finais do Palmeiras

Bahia (8º), fora

Atletico GO (20º), fora

Botafogo (1º), em casa

Cruzeiro (7º), fora

Flu (15º), casa

Jogos finais do Botafogo

Atlético-MG (10º), fora

Vitória (13º), casa

Palmeiras (2º), fora

Inter (5), fora

São Paulo (6), casa

Jogos finais do Fortaleza