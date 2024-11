O camisa 10 que corre pelos outros: Raphinha faz tudo e joga até de lateral

Raphinha vestiu a camisa 10 da seleção brasileira, mas passou longe de ser aquele armador que vê os outros correndo por ele.

O que aconteceu

Destaque e capitão do Barcelona, Raphinha foi "sacrificado" no empate com o Uruguai, na Fonte Nova, pela 12ª rodada das Eliminatórias.

No primeiro tempo, Raphinha correu pelo Vini Jr. O meia marcou o lado esquerdo enquanto o atacante ajudou menos na defesa.

Na etapa final, Raphinha virou lateral-esquerdo. Quando o Uruguai abriu o placar, Dorival Júnior pediu para o armador recuar para o sistema defensivo.

Camisa 10, batedor de faltas e escanteios, assistente de Vini Jr e até lateral. A Data Fifa de Raphinha teve de tudo.

Nova responsabilidade

Raphinha assumiu um novo papel na seleção brasileira. Ele se tornou umas das referências técnicas do elenco e é visto pela comissão técnica como esse cara capaz de desempenhar diversas funções pela equipe.

Esse protagonismo tem a ver com a temporada brilhante que o atleta tem pelo Barcelona, com 15 gols e oito assistências em 20 jogos.

Com Hans-Flick, o ponta Raphinha virou meia e viu seu desempenho crescer. A camisa 10 da seleção não veio por acaso.

Entrevista polêmica

Como um dos líderes da seleção, Raphinha foi escolhido pela CBF para dar entrevista após o tropeço. E deu uma resposta que repercutiu mal ao tentar defender o trabalho feito até aqui.

Melhor em campo que nas palavras, Raphinha disse que a seleção "jogou para c...". Ele entendeu que as vaias na Fonte Nova foram pelo empate, não pelo desempenho.