Nadal se aposenta com mais de R$ 3 bilhões na conta

Rafael Nadal encerrou, nesta terça-feira, sua carreira como tenista profissional quando a Espanha foi derrotada pela Holanda e eliminada da Copa Davis. Com o corpo debilitado por uma lesão no músculo psoas-ilíaco (flexor do quadril) e sem esperança de conseguir treinar e competir no nível que gostaria, o ex-número 1 do mundo, aos 38 anos, colocou a Davis como ponto final de sua trajetória.

Além de 92 títulos em simples, sendo 22 em torneios do Grand Slam, Nadal esteve em cinco campanhas campeãs na Copa Davis, conquistou duas medalhas de ouro olímpicas e embolsou muito dinheiro. Apenas em prêmios nos torneios, Rafa encerra sua carreira com US$ 134 milhões, o equivalente a R$ 777 milhões.

Foi fora de quadra, porém, que Rafa fez a maior parte de sua fortuna. Somando contratos publicitários, cachês para disputar torneios menores e outros empreendimentos, a revista Forbes acredita que o tenista espanhol acumulou um total de US$ 550 milhões (R$ 3,1 bilhões) durante os seus dias como atleta.

A maioria desses contratos é de longa duração. Com a fabricante de raquetes Babolat, a relação vem desde que Rafa tinha 9 anos de idade. Seus contratos com Nike e Kia já passam dos 20 anos; a relação com a Telefónica vem desde 2014; e com a fabricante de relógios Richard Mille, a parceria começou em 2010.

A Forbes acredita que os US$ 550 milhões de Rafa sejam um valor parecido com o que foi acumulado por Novak Djokovic, que venceu dois slams a mais do que Nadal (24 a 22) e é o maior vencedor de torneios desse nível na história do tênis masculino.

Carrões, iates e hotéis

Criado na ilha de Maiorca e acostumado a viver sem mordomias, Nadal não tem o hábito de ostentar seus objetos milionários, mas sabe-se que: seus relógios da Richard Mille estão estimados em R$ 5,7 milhões, seu iate custa cerca de R$ 33 milhões; e seu jato particular, um Cessna Citation CJ2+, tem valor estimado em R$ 36 milhões; e sua garagem já teve duas Mercedes, uma Ferrari 458 Italia, um Aston Martin DBS e um Kia Stinger.

No tênis, só Federer fez mais dinheiro

Ainda que estejamos falando de valores estratosféricos, Nadal e Djokovic ainda ficam muito atrás de Roger Federer no quesito. A Forbes estima que o suíço, campeão de 20 slams, somou US$ 1,1 bilhão (R$ 6,4 bilhões) durante seus dias como tenista profissional. Desse valor, "apenas" US$ 130 milhões (cerca de R$ 750 milhões) foram obtidos em torneios oficiais.