Milly: Leila não liga muito para o futebol feminino, mas só ela é cobrada

A presidente do Palmeiras Leila Pereira trata o futebol feminino da mesma forma que outros dirigentes, mas é cobrada de maneira desigual, afirmou Milly Lacombe no UOL News desta quarta (20).

Milly destacou que Leila voltou a ser assunto depois do título do Palmeiras no Campeonato Paulista Feminino - novamente em tom de cobrança.

A Leila, como qualquer outro dirigente do futebol brasileiro, não liga muito para o futebol feminino, mas só ela é cobrada. É muito curioso. [...] Nenhum dirigente homem agiria diferente da Leila, mas só ela é cobrada. Isso se chama machismo.

Vi nas redes hoje, todo mundo falando: 'Se joga em Campinas, a culpa é da Leila'. Assim, nenhum dirigente agiria diferente da Leila [...] E não é disso que se trata, seria muito interessante que ela apoiasse ainda mais o futebol feminino. Mas o que tô dizendo é que ela não faz nada diferente do que fazem os homens no futebol feminino e só ela é cobrada.

Milly Lacombe no UOL News

