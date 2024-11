Memphis recebe terceiro amarelo em vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro e questiona: "Não foi justo"

O atacante Memphis Depay, autor do primeiro gol do Corinthians na vitória sobre o Cruzeiro, recebeu terceiro cartão amarelo e ficou suspenso do duelo contra o Vasco, no próximo domingo. Após a partida, o camisa 94 externou que não concordou com a decisão do árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro .

Memphis recebeu cartão amarelo nos minutos finais de partida, após sentir câimbras e cair no gramado, próximo da meta de Anderson. O atacante foi advertido pelo árbitro e depois substituído para a entrada de Pedro Raul.

"Não sei por que tomei cartão, não entendi por que ele (árbitro) fez isso. Estou decepcionando, eu tentei continuar na partida, estava com câimbras. Ele disse que eu estava fora do campo, mas estava dentro, queria seguir na partida. Agora estou suspenso, e acho que não foi justo", disse Memphis ao Premiere.

Em relação à partida, o atacante holandês entende que o forte calor atrapalhou o ritmo do duelo. Memphis lamentou o Corinthians não ter matado o confronto, mas valorizou os três pontos conquistados.

"Foi a primeira vez que joguei nesse horário da manhã, não entendo por que isso é feito aqui. Começamos bem, criamos chances, hoje eu sofri com o calor, foi difícil para todos. Não matamos o jogo... Claro que os três pontos são importantes, não podemos esquecer onde estávamos quando cheguei aqui", complementou.

Todos os gols da partida nesta sexta-feira saíram na primeira etapa. Memphis e Yuri marcaram para o Corinthians em um intervalo de cinco minutos, e Kaiki descontou para os cruzeirenses em seguida. No segundo tempo, coube aos mandantes administrarem a vantagem.

Com a vitória, o Corinthians pulou para a 9ª posição do Brasileiro, com 44 pontos conquistados, três a menos em relação ao Cruzeiro, que segue na 7ª colocação.

O próximo compromisso do Corinthians no Campeonato Brasileiro será no domingo, contra o Vasco, novamente em Itaquera.