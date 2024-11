Marcos brinca com goleira do Palmeiras após título: 'Toma a auréola'

O Palmeiras levantou a taça do Campeonato Paulista feminino nesta quarta-feira (20) ao vencer o Corinthians, nos pênaltis, por 2 a 0, depois de vitória por 2 a 1 no tempo normal. A goleira Kate Tapia defendeu três das quatro cobranças do rival e foi o grande nome do jogo. Ídolo do Verdão, o ex-goleiro Marcos brincou com a colombiana nas redes sociais.

"@kate_tapia, o que é isso, filha? Toma a auréola", escreveu em comentário no perfil da equipe feminina do Palmeiras.

(Foto: Reprodução)

O ex-goleiro ganhou o apelido de "santo" pela torcida do Palmeiras por realizar defesas consideradas ser um milagre. Contra o Corinthians, tem a emblemática defesa do pênalti de Marcelinho Carioca na semifinal da Libertadores de 2000, que classificou o Verdão à final da competição. São Marcos, então, deu à benção à goleira colombiana, que não deu chance ao Corinthians nas penalidades.

Kate Tapia defendeu as cobranças de Duda Sampaio, Millene e Carol Nogueira, enquanto Eudimilla mandou na trave. Ingryd Lima e Fe Palermo marcaram para o Palmeiras, enquanto Amanda Gutierres desperdiçou.

Nesta temporada, a goleira que soma convocações para a seleção colombiana, disputou seis jogos. Em junho, a goleira voltou a ser relacionada depois de se recuperar de uma lesão no LCA do joelho, que o tirou dos gramados por mais de um ano.