Lucas Silva lamenta derrota do Cruzeiro para o Corinthians, mas concentra foco na final da Sul-Americana

O Cruzeiro foi superado pelo Corinthians por 2 a 1 na manhã desta quarta-feira, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o capitão Lucas Silva lamentou o resultado, mas mirou o foco na final da Copa Sul-Americana.

"Jogamos com um time alternativo hoje, também visando a final. Mesmo assim, a gente encarou com muita seriedade, como uma final. No início do jogo, sofremos um pouco, onde eles conseguiram fazer os gols. Depois nos encontramos na partida, até fazer o nosso primeiro gol. Nos encontramos melhor ainda no segundo tempo. Quero ressaltar o nosso desempenho", disse.

"Dessa forma que a gente quer seguir para a nossa final sábado. Sem dúvida, uma decisão muito importante para nós, estamos encarando ela não só no sábado, mas na nossa preparação no jogo de hoje, na nossa caminhada, nossa sequência. A gente vai muito focado para coroar nosso trabalho com esse título", complementou.

A final do torneio continental ocorre no próximo sábado (23/11), às 17h (de Brasília), quando o Cruzeiro enfrenta o Racing, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.