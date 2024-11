Kaiki e Ramiro levam terceiro amarelo e desfalcam Cruzeiro contra o Grêmio pelo Brasileirão

Na manhã desta quarta-feira, o Cruzeiro foi derrotado pelo Corinthians, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da derrota, a Raposa ainda sofreu duas baixas para a próxima rodada.

O volante Ramiro e o lateral esquerdo Kaiki Bruno estavam pendurados e receberam o terceiro cartão amarelo. Com isso, ambos desfalcarão o Cruzeiro no duelo contra o Grêmio, válido pela próxima rodada do Brasileirão.

Kaiki, autor do gol cruzeirense na partida, foi amarelado aos 45 minutos da primeira etapa por uma entrada em Matheuzinho na intermediária.

Já Ramiro foi advertido com amarelo logo aos seis minutos do segundo tempo. O volante do Cruzeiro parou Raniele com dura falta perto da entrada da grande área.

De olho na final da Copa Sul-Americana, neste sábado, o Cruzeiro poupou seus principais jogadores e foi para o jogo em Itaquera com um time reserva. Atletas como Cássio, Matheus Pereira e Kaio Jorge sequer foram relacionados.

Depois da decisão da Sul-Americana, o Cruzeiro volta aos gramados pelo Brasileirão para enfrentar o Grêmio sem Ramiro e Kaiki. O confronto acontece na próxima quarta-feira (27), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 35ª rodada.