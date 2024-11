Jornal coloca jovem lateral do Santos na mira de Barcelona e Chelsea

O lateral esquerdo do Santos, Souza, está na mira do Barcelona e do Chelsea. Pelo menos é isso o que diz o Diario As, jornal da Espanha.

De acordo com o veículo, o Barcelona e o Chelsea monitoram o jovem e avaliam investir em Souza na próxima janela. A ideia do clube inglês seria contratá-lo e emprestá-lo ao Strasbourg, do mesmo dono. Haveria, ainda, uma oferta do futebol saudita nas mãos do estafe do jogador.

Uma das principais promessas das categorias de base, Souza tem futuro incerto no Santos. O atleta tem contrato com o Peixe apenas até o início de maio do ano que vem.

A diretoria do time alvinegro, entretanto, vem negociando a renovação do vínculo. O presidente Marcelo Teixeira em várias oportunidades disse que a prorrogação contratual está "caminhando bem".

O jornal espanhol se derreteu por Souza e o descreveu como um lateral capaz de "acelerar, mudar o ritmo, de técnica e com habilidades ofensivas". O veículo tratou o ala de 18 anos como o "novo Marcelo".

Apesar do potencial reconhecido internacionalmente, o lateral recebeu raras chances neste ano, com Fábio Carille. O garoto entrou em campo apenas oito vezes, sendo duas como titular, e ainda deu duas assistências.

Durante a maior parte de temporada, o titular da posição foi Gonzalo Escobar. Há a expectativa que, em 2025, com a demissão de Carille, Souza possa ganhar espaço e receber mais oportunidades no Santos. Isso, claro, se ele renovar o contrato.