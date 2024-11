Jair recebe homenagem por completar 50 jogos com a camisa do Vasco

Após o treino desta quarta-feira, Jair foi homenageado por completar 50 jogos pelo Vasco. O volante recebeu das mãos do presidente Pedrinho uma camisa personalizada, no CT Moacyr Barbosa.

Após o fim do treino de hoje, o volante Jair recebeu das mãos do Presidente Pedrinho uma camisa especial em homenagem aos 50 jogos completados pelo Vasco. ?? ? Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/jAnqXQ7K3e ? Vasco da Gama (@VascodaGama) November 20, 2024

Jair chegou ao Gigante da Colina em janeiro de 2023, vindo do Atlético-MG. Nesta temporada, esteve presente em apenas seis partidas, devido a uma lesão no ligamento do joelho que o tirou dos gramados por nove meses.

No Brasileirão, o atleta de 30 anos fez sua estreia no dia 24 de outubro, contra o Cuiabá. Desde então, foi acionado nos duelos contra Bahia e Fortaleza, e ficou de fora da derrota para o Botafogo.

Jair deve começar no banco de reservas no próximo jogo do Vasco. O Cruzmaltino volta a campo contra o Internacional, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), em São Januário, em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em 10º lugar na tabela, com 43 pontos, o clube carioca segue brigando por uma vaga na Libertadores. O Cruzeiro, que perdeu na rodada, abre o G7, com 47 unidades. O Internacional, por sua vez, está em quinto lugar, com 59 pontos, e precisa de apenas um empate para se garantir na competição continental.