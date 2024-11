Heroína do Palmeiras no Paulistão, goleira Tapia cita superação após lesão

Kate Tapia brilhou e defendeu três cobranças de pênaltis do Corinthians no título do Palmeiras no Paulistão Feminino 2024. Após a conquista palmeirense, a goleira relembrou o período em que ficou fora por lesão e como superou essa difícil fase.

A jogadora rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e voltou aos gramados em junho deste ano, mas perdeu a titularidade para Natascha. Na temporada, ela só disputou sete jogos.

"Acho que foi uma temporada muito difícil para mim, esportivamente falando. Me machuquei quando o clube precisava de mim. Eu estava em dívida com o clube e fazer esse tipo de trabalho que fizemos hoje... Fico muito feliz de ajudar o clube a ser campeão. Me orgulho também da força da torcida", afirmou.

"É um trabalho de todos, todo o departamento de goleiras, a Natascha que não está aqui por estar machucada, Amanda, Bruna, Ravena. Isso é para eles, para a minha família e todas as pessoas que estiveram presentes. Fiquei fora por meses e tinha um propósito, que era voltar e fazer história aqui. Hoje somos tricampeães paulistas", completou.

A arqueira do Palmeiras também aproveitou o espaço e valorizou o esforço coletivo do Palmeiras durante a trajetória da equipe no Paulistão.

"Foi muito difícil para mim, porque infelizmente me machuquei. Mas na minha cabeça sempre tive o objetivo de me recuperar o mais rápido possível para acompanhar a equipe hoje. Foi um trabalho de toda a equipe. Ela (Natascha) vinha fazendo bons jogos e, por ela não estar, procurei ajudar a equipe de qualquer forma. Foi um esforço de todos", concluiu em entrevista ao canal oficial do Paulistão.

Esse foi o terceiro título do Palmeiras no Paulistão feminino, o primeiro nesse ano. A equipe alviverde já havia conquistado o Estadual em 2001 e em 2022. Agora, em 2024, as paletrinas ergueram o tricampeonato e igualaram Ferroviária, São José e Botucatu.