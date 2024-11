Heide vence favorito Kovacevic e avança às quartas do Torneio Internacional; Meligeni também classifica

Nesta quarta-feira, Gustavo Heide venceu o favorito Aleksandar Kovacevic e avançou às quartas de final do Torneio Internacional Masculino de Tênis - Ano VII. O duelo, disputado no saibro do Alphaville Tênis Clube, teve parciais de 6/3 e 6/4 para o brasileiro.

Atual 173º do ranking da ATP, Heide foi consistente para bater Kovacevic (93º). Esta foi a segunda vitória do brasileiro sobre um adversário do top 100. Em julho, ele superou o francês Ugo Humbert, então 15º colocado, no ATP 250 de Gstaad.

Agora, Heide enfrentará Matias Soto, na sexta-feira, pelas quartas de final. No único duelo entre eles, o chileno saiu vitorioso em challenger de Medellín, em 2023.

Outro brasileiro que se classificou foi Felipe Meligeni, que superou o australiano Bernard Tomic numa partida muito disputada, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4. Em 157º, Meligeni busca recuperar seu lugar entre os 150 melhores da ATP.

"Foi um jogo muito difícil. Ele é um cara perigoso e que te faz jogar mal em certos momentos, mas consegui manter a cabeça forte nos pontos importantes e saí de um momento difícil", avaliou o brasileiro.

Meligeni também entra em quadra pelas quartas de final na sexta-feira, quando enfrentará o argentino Francisco Comesana. O brasileiro já o derrotou uma vez em três confrontos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ATP Challenger Tour (@atpchallengertour)

O Brasil também garantiu uma dupla na semi, já que Matheus Pucinelli e Gabriel Sidney enfrentarão nas quartas Lucca Acioly e João Schiessl, além de Mateus Alves, que faz parceria com o chileno Soto.

Nesta quinta-feira, Thiago Monteiro e Pedro Sakamoto também tentam se classificar às quartas de final. O primeiro terá como adversário o libanês Hady Habib, enquanto o segundo enfrenta o chileno Tomas Barrios.

Confira os jogos desta quinta-feira da quadra principal do Torneio Internacional Masculino:

10h - Hady Habib (LBN) x Thiago Monteiro (BRA)



A seguir - Thiago Tirante (ARG) x Juan Bautista Torres (ARG)



A seguir - Nicolas Kicker (ARG) x Garrett Johns (EUA)



A seguir - Pucinelli/Sidney x Acioly/Schiessl (BRA)



18h - Tomas Barrios (CHI) x Pedro Sakamoto (BRA)