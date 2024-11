Grêmio evita o pior no fim, empata com Juventude, mas segue na beira do Z4

Grêmio saiu na frente, levou a virada do Juventude, mas buscou o empate por 2 a 2 nos minutos finais na arena do tricolor gaúcho, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (20), em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão.

Martin Braithwaite abriu o placar para o Grêmio, enquanto Mandaca e Lucas Barbosa viraram para o Juventude. Mas no fim da partida, já nos acréscimos, o Grêmio empatou após João Lucas fazer gol contra em chute de Cristaldo.

Com o resultado, o Grêmio chega a 40 pontos e ocupa a 13ª posição, deixando o Juventude em 15º, com 38 pontos. Os rivais gaúchos seguem correndo risco de rebaixamento. O Fluminense tem 37 pontos (com um jogo a menos) e está na 16ª colocação, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Criciúma e Bragantino, também com 37 pontos, ocupam o Z4 junto com Cuiabá (29 pontos) e Atlético-GO (26 pontos).

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, dia 27. Já o Juventude recebe o Cuiabá em casa, neste sábado (23).

Como foi o jogo

O Grêmio abriu o placar com um gol de Braithwaite logo aos 2 minutos. O jogo seguiu bastante truncado, com faltas duras de ambos os lados. O árbitro Bruno Arleu de Araújo distribuiu três cartões amarelos para cada lado apenas no 1º tempo.

Nos acréscimos do 1º tempo, péssima notícia para o Grêmio. Rodrigo Ely, que era um dos melhores defensores do tricolor gaúcho, sentiu o joelho após dividida e precisou ser substituído. O zagueiro deixou o gramado de maca, chorando muito.

No mesmo minuto, o Juventude chegou ao gol de empate com uma jogada de bola parada. Ewerthon lançou na área, e Mandaca cabeceou para o fundo da rede de Marchesín, ganhando a jogada entre os defensores do Grêmio na área.

O Juventude virou a partida para 2 a 1 na volta do intervalo, com Lucas Barbosa anotando um golaço aos 6 minutos do 2º tempo. O time jaconero ainda perdeu a chance de ampliar a partida quatro minutos depois. Gabriel Taliari perdeu pênalti, que foi defendido por Marchesín.

Mesmo fora de casa, o time comandado pelo técnico Fábio Matias continuou pressionando o Grêmio. Renato Gaúcho fez suas outras quatro substituições no 2º tempo, inclusive tirando o zagueiro Pedro Geromel para a entrada de Solteldo. E as mudanças surtiram efeito: o Grêmio evitou o pior e conseguiu o gol de empate nos acréscimos da partida após Cristaldo bater uma falta rasteira.

Gols e destaques

1 x 0: Martin Braithwaite abriu o placar para o Grêmio aos 2 minutos de jogo em rápido contra-ataque. Edenílson lançou Diego Costa, que cortou a marcação e rolou para o ponta finalizar cruzado e fazer 1 a 0 para o tricolor gaúcho.

1 x 1: O Juventude empatou a partida na bola parada, nos acréscimos do 1º tempo. Ewerthon cruzou para a área, e Mandaca subiu entre os defensores do Grêmio cabeceando para o chão, no canto de Marchesín.

1 x 2: Mandaca ficou com o rebote na entrada da área e tocou para Lucas Barbosa, que finalizou com estilo encobrindo o goleiro do Grêmio aos 6 minutos do 2º tempo.

Pênalti perdido pelo Juventude. Taliari bateu rasteiro no canto direito de Marchesín, que se esticou e salvou o Grêmio de tomar o terceiro gol logo aos 10 minutos do 2º tempo.

2 x 2: Em cobrança de falta em dois tempos, Cristaldo bateu rasteiro, e o zagueiro João Lucas tentou cortar, mandando contra o próprio patrimônio.

Ficha técnica:

Grêmio 2 x 2 Juventude

Campeonato: Campeonato Brasileiro (34ª rodada)

Data: 20/11/2024

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Hora: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Cartões amarelos: Pepê, Diego Costa e Geromel (GRE), Lucas Barbosa, João Lucas, Mandaca e Ewerthon (JUV)

Cartões vermelhos: não houve

Gol: Braithwaite (GRE), 2' do 1º tempo (1-0); Mandaca (JUV), 50' do 1º tempo (1-1); Lucas Barbosa (JUV), 6' do 2º tempo (1-2); João Lucas (Contra, GRE), 48' do 2º tempo (2-2)



Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel (Solteldo), Rodrigo Ely (Gustavo Martins), Reinaldo; Dodi, Pepê (Pavón), Edenílson (Monsalve), Cristaldo; Braithwaite, Diego Costa (Arezo). Técnico: Renato Gaúcho.



Juventude: Gabriel; Ewerton (Zé Marcos), Lucas Freitas, Danilo, João Lucas; Mandaca (Dudu Vieira), Ronaldo, Jadson; Erick (Gabriel Inocêncio), Lucas Barbosa (Marcelinho), Gabriel Taliari (Nenê). Técnico: Fábio Matias.