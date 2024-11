Grêmio busca empate com Juventude no Brasileirão e segue na zona de classificação à Sul-Americana

Nesta quarta-feira, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebeu o Juventude na Arena do Grêmio e empatou por 2 a 2. Os gols dos mandantes foram marcados por Martin Braithwaite e Cristaldo, enquanto Luis Mandaca e Lucas Barbosa deixaram tudo igual.

Com o resultado, o tricolor gaúcho completou o terceiro jogo sem vencer (dois empates e uma derrota), chegou a 40 pontos e caiu para a 13ª posição na tabela. Antes do início da rodada, a equipe comandada por Renato Gaúcho, que possui três pontos a mais em relação ao primeiro time do Z4, era a 12ª. No entanto, o time ainda segue na zona de classificação à Copa Sul-Americana. Do outro lado, o Juventude escapou da zona de rebaixamento e agora é o 15°, com 38 somados.

O Grêmio retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Cruzeiro, em jogo válido pela 35ª rodada da Série A. A bola rola às 21h (de Brasília), no Mineirão. Já o Juventude duela diante do Cuiabá neste sábado, também pela 35ª rodada do torneio. Desta vez o jogo acontece às 19h30, no Estádio Alfredo Jaconi.

Os gols

O primeiro tento do jogo saiu logo aos três minutos, com Braithwaite, do Grêmio. Depois de ótima jogada de Diego Costa, o atacante recebeu e bateu no canto direito do goleiro Gabriel.

Porém, o Juventude não desanimou e buscou o empate aos 51 minutos ainda da etapa inicial, com Ewerthon. De cabeça, o atleta colocou no lado direito da meta defendida por Marchesin.

Já aos sete do segundo tempo, Luis Mandaca colocou o Juventude em vantagem. Ele invadiu a área e, com muita categoria, tocou de cobertura.

Aos 11, o time jaconero ainda teve um pênalti, mas Gabriel Pereira desperdiçou após Marchesin defender.

O Grêmio seguiu no ataque e nos acréscimos bateu firme para deixar tudo igual no marcador.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO 2 X 2 JUVENTUDE

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: 20 de novembro de 2024, domingo



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)



Cartões amarelos: Pedro Geromel, Pepê e Diego Costa (Grêmio); Luis Mandaca, Lucas Barbosa, João Lucas e Ewerthon (Juventude)

GOLS: Martin Braithwaite, aos 3? do 1ºT, e Cristaldo, aos 48? do 2ºT; Mandaca, aos 32? do 1ºT e Lucas Barbosa, aos 7? do 2ºT (Juventude)

GRÊMIO: Marchesin; João Pedro, Geromel (Soteldo), Rodrigo Ely (Gustavo Martins) e Reinaldo; Dodi, Pepê (Pavón), Edenílson (Monsalve) e Cristaldo; Braithwaite e Diego Costa (Arezo).



Técnico: Renato Gaúcho

JUVENTUDE: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon (Zé Marcos); Jadson e Ronaldo; Lucas Barbosa (Marcelo José), Luis Mandaca (Jean carlos) e Erick (Gabriel Inocêncio); Bill (Nenê)



Técnico: Fábio Matias