Galoppo, do São Paulo, lesiona joelho e é submetido a uma artroscopia

Giuliano Galoppo se tornou o mais novo desfalque do São Paulo nesta reta final de temporada, em que o time briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O meia argentino sofreu um trauma no joelho esquerdo e teve de ser submetido a uma artroscopia nesta quarta-feira (20).

Após a pancada sofrida, Galoppo passou por exames, e o Departamento Médico do São Paulo optou pelo procedimento cirúrgico, que é simples e não deve afastá-lo dos gramados por muito tempo.

O São Paulo não costuma divulgar prazo de recuperação dos atletas que sofrem lesão, porém, a tendência é que Galoppo fique afastado por três a quatro semanas. Desta forma, a temporada do meia argentino chegou ao fim.

Ao longo deste ano Galoppo foi especulado fora do São Paulo. O jogador recebeu proposta do Boca Juniors e de outros clubes do Brasil e do exterior, mas preferiu permanecer no Tricolor, confiante de que receberia mais minutos do técnico Luis Zubeldía à medida que mostrasse seu futebol nos treinamentos.

O grande desafio de Galoppo para 2025 é se firmar como uma das primeiras escolhas de Zubeldía, algo que não aconteceu desde que o treinador argentino desembarcou no CT da Barra Funda.