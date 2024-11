Fluminense faz penúltimo treino e espera ter time titular para pegar o Fortaleza

Nesta quarta-feira, no CT Carlos Castilho, o Fluminense avançou na preparação para enfrentar o Fortaleza, pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira, no Maracanã, e o Tricolor carioca espera ter seu elenco titular para enfrentar o Leão do Pici.

Para o duelo diante do Fortaleza, o Fluminense terá um total de seis retornos. Após cumprirem suspensão na partida contra o Internacional, Fábio, Felipe Melo, Thiago Santos, Kauã Elias e Ganso retornam e estão à disposição de Mano Menezes.

O atacante Jhon Arias também estava suspenso por cartões amarelos para o jogo com o Colorado e retorna ao Fluminense após defender a Colômbia na última data Fifa. O jogador participou das duas derrotas de sua seleção nesta pausa, contra Uruguai (3 a 2) e Equador (1 a 0).

O zagueiro Ignácio, que sentiu dores no joelho, segue como dúvida por ainda não ter condições de disputar uma partida. A tendência é que o atleta seja baixa para o confronto com o Leão do Pici.

O Fluminense segue na luta contra o rebaixamento. O Tricolor das Laranjeiras está, atualmente, na 15ª posição, com 37 pontos, mesma pontuação do Juventude, que abre o Z4. Por terem mais vitórias (10) em relação ao Criciúma e ao Juventude (9), os cariocas conseguem respirar fora da degola.

Contra o Fortaleza, aliás, o Fluminense, de Mano Menezes, busca quebrar a sequência de três rodadas sem vitórias. São duas derrotas (Vitória e Internacional) e um empate (Grêmio). Para definir a escalação titular do próximo compromisso, o treinador ainda tem o treinamento desta quinta-feira.