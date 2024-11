Ponta de R$ 2,4 mi, zagueiro de seleção: jovens ganham espaço no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Os desfalques do Flamengo e a reta final da temporada vão abrir espaço para algumas figuras menos conhecidas no elenco. Quem sabe todos os detalhes sobre eles é o técnico Filipe Luís, que trabalhou nas categorias de base antes de assumir a equipe de cima.

Quem são eles

Oito nomes apareceram como novidade no banco do Fla nas últimas três partidas do Brasileirão, e cinco deles vão para a Arena Pantanal. Diante dos 13 desfalques nesta quarta-feira, contra o Cuiabá, eles vão em bom número para o jogo. A bola rola às 19h.

O mais conhecido deles talvez seja Shola, que atua como ponta e tem 19 anos. Xodó da torcida, o nigeriano foi relacionado quatro vezes por Filipe Luís antes de estrear contra o Atlético-MG na semana passada. Havia muita expectativa dele ser usado por Tite, já que intensificou sua participação nos treinos do profissional, mas isso nunca aconteceu. Ele chegou ao clube no ano passado e há alguns meses foi comprado em definitivo por R$ 2,4 milhões.

Daniel Sales tem 18 anos e é lateral-direito. Ele impressionou nos treinos e foi relacionado três vezes por Tite, mas utilizado só no último minuto contra o Grêmio, quando o Fla sequer levou os titulares e Wesley se machucou na reta final. Com Filipe, apareceu nas duas últimas rodadas do Brasileirão e vira primeira opção para o setor, já que Varela está fora. Está no Flamengo desde 2022, quando chegou para o sub-17.

Da Mata, de 18 anos, é zagueiro e jogador de seleção brasileira de base. Ele jogou como titular o Mundial sub-17 no início do ano e foi negociado com o Flamengo logo em seguida. Uma negociação com o garoto saindo de graça do Grêmio gerou grande reclamação na época. A ideia do clube era colocar em contrato algumas cláusulas de compra de maior porcentagem dos direitos federativos. No Fla, o jovem oscilou como titular e reserva.

Fabiano, de 19 anos, é volante. Ele chegou ao sub-20 no início do ano depois de se destacar na Copinha pelo Audax-SP. Não esteve na lista do Mundial da categoria, mas foi relacionado por Tite em duas partidas, inclusive contra o Bolívar, fora de casa, nas oitavas da Libertadores.

Caio Garcia é volante titular no sub-20. Na idade limite da categoria, as boas atuações na Copinha o tiraram da Ferroviária para chegar ao Flamengo em 2023. Primeiro por empréstimo e pouco depois em definitivo. Ele se inspira em De la Cruz e só tinha sido relacionado no profissional nos dois jogos do Carioca que o Fla jogou com time alternativo. Contra o Cuiabá, tem a primeira chance de aparecer no banco com a equipe principal.

Guilherme tem 18 anos e é um dos destaques do sub-20. Titular da equipe, o meio-campista fez oito gols e deu quatro assistências nessa temporada. Ele está no Flamengo desde 2022, quando chegou para o sub-17 depois de ir bem no Azuriz, do Paraná.

Dois nomes que não estão na relação contra o Cuiabá, mas também se destacam são Zé Welinton e Iago. O primeiro, que é lateral, ainda tenta ganhar a primeira chance e se consolidar entre os relacionados do time principal. Já o zagueiro e capitão do sub-20 apareceu no banco diversas vezes, mas só foi usado no Carioca. Jogadores como Cleiton e Dyogo Alves já fazem parte do elenco há mais tempo.

Consolidados?

A expectativa é que Filipe Luís seja importante na maior utilização da base. Antes de chegar ao profissional, ele teve experiências no sub-17 e no sub-20.

Outros jogadores formados na casa se consolidaram de vez no time. Wesley e Evertton Araújo são os maiores exemplos, virando titulares sob o comando de Filipe. Matheus Gonçalves, que tinha pouquíssimo espaço com Tite, pode ir para o terceiro jogo seguido como titular no Brasileiro.