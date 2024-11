Flaco encerra jejum pelo Palmeiras e celebra gol da virada sobre o Bahia: "Aproveitamos tudo que pudemos"

O Palmeiras teve fortes emoções contra o Bahia e venceu a partida por 2 a 1, de virada. Lucho Rodríguez fez o gol do time da casa, na Fonte Nova, enquanto Raphael Veiga e Flaco López fizeram para o Verdão, pela 34ª rodada do Brasileirão.

O argentino encerrou um jejum de seis jogos sem marcar pelo Verdão ao marcar o tento que deu a vitória já nos minutos finais. Flaco saiu do banco de reservas aos 35 e marcou o gol aos 44. O atleta exaltou o trabalho do elenco e citou a energia da partida.

"Aproveitamos tudo o que pudemos. Tentamos dar nosso melhor sempre. Hoje foi mais um desses jogos que parece que a gente nasceu para jogar. Ganhamos quase no último lance. Muito feliz pelo grupo, pelo trabalho. Voltar para casa mais tranquilo e voltar para a luta", disse ao Premiere.

Com este resultado, o Verdão chega a 67 pontos e segue na vice-liderança, mas diminuiu para um ponto a distância para o Botafogo. A equipe comandada por Abel Ferreira ainda seca o adversário carioca que ainda joga contra o Atlético-MG nesta rodada.

O Palmeiras volta a campo no sábado, quando enfrenta o Atlético-GO, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).