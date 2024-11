Ferreira lamenta tropeço contra o Red Bull Bragantino: "Gosto amargo pelo empate"

Ferreira lamentou o resultado conquistado pelo São Paulo nesta quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tendo pela frente um integrante da zona de rebaixamento, o São Paulo saiu atrás no placar e viu o adversário criar as melhores chances da partida. Ainda assim, conseguiu buscar o empate para, ao menos, somar mais um ponto na tabela.

"Pela situação do jogo, da gente ter saído atrás no placar, acho que fica um gosto amargo pelo empate. A gente buscou a vitória desde o início do jogo, começamos um pouco abaixo do que vínhamos demonstrando nos últimos jogos. Buscamos a vitória o jogo inteiro, infelizmente não conseguimos. Agora é trabalhar porque sábado tem o Atlético-MG", disse Ferreira ao Premiere.

A vitória nesta quarta-feira era importante para o São Paulo entrar provisoriamente no G5, grupo que garante vaga direta à fase de grupos da próxima Libertadores. Porém, com o empate no interior paulista, o Tricolor se mantém na sexta colocação, um ponto atrás do Internacional, que entra em campo nesta quinta-feira, contra o Vasco da Gama, em São Januário.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, contra o Atlético-MG, rival que o eliminou nas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo acontecerá exatamente uma semana antes da final da Libertadores e, por isso, o Galo pode poupar alguns de seus atletas visando a decisão do torneio continental.