Felipinho celebra vitória do Athletico-PR e projeta reta final do Brasileiro

Nesta quarta-feira, na Ligga Arena, o Athletico-PR conquistou uma importante vitória pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão bateu o Atlético-GO por 1 a 0, com gols de Cuello, no primeiro tempo, e Nikão, na etapa complementar. Felipinho, volante dos mandantes, celebrou o resultado e projetou a reta final da equipe.

"Queria falar um pouco da torcida, que está nos empurrando e ajudando neste momento, não tem o que falar. Jogo difícil hoje, foi um jogo duro, mas fizemos o que tinha que ser feito e ganhamos. Temos mais jogos na sequência aqui dentro da nossa casa, junto com a nossa torcida, e precisamos do apoio deles para continuarmos ganhando e, quem sabe, sonhar com coisas maiores ainda", começou Felipinho.

"Lógico. A gente vê a tabela e está tudo muito perto. Não custa sonhar. Nosso elenco tem capacidade disso e com o apoio de nossa torcida fica mais lindo ainda", finalizou o jogador falando sobre vaga em competição sul-americana em 2025.

Agora, diante do triunfo em casa, o Athletico-PR pulou para a 13ª colocação, com 40 pontos conquistados. O Furacão ficou a três pontos do Juventude, que abre a zona de rebaixamento e tem 37 pontos. Vale destacar que a equipe ainda entra em campo na rodada para visitar o Grêmio, às 19h (de Brasília).

Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR volta aos gramados no domingo para enfrentar o Bahia, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Do outro lado, o Atlético-GO, às 19h30 deste sábado, recebe o Palmeiras, no Estádio Antônio Accioly.