Ronaldinho Gaúcho 'troca' jogo da seleção por partida da NBA

Mesmo com a seleção brasileira em campo, Ronaldinho Gaúcho decidiu assistir a uma partida de basquete na noite da última terça-feira (19). O ex-jogador esteve no Barclays Center, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para acompanhar a vitória do Brooklyn Nets sobre o Charlotte Hornets por 116 a 115, pela NBA.

Nas redes sociais, o pentacampeão mundial escreveu: "basquete e futebol sempre na resenha! Tamo junto!". A imagem rapidamente viralizou.

Ronaldinho foi campeão da Copa do Mundo de 2002 com a Amarelinha. Ao todo, foram 97 partidas e 33 gols pelo país. O ex-jogador oficializou a sua aposentadoria em 2018.