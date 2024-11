Em duelo direto contra o Z4, Vitória vence o Criciúma e respira no Brasileirão

Em duelo direto na briga contra o rebaixamento, o Vitória venceu o Criciúma por 1 a 0, nesta quarta-feira (20), no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma. Janderson marcou o único gol do duelo, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o Vitória saltou na tabela do Brasileirão. A equipe baiana chegou a 41 pontos e pulou da 15ª para a 12ª colocação. O Criciúma, por sua vez, pode entrar no Z4 ainda nesta rodada. O time catarinense é o 16º colocado, com 37 unidades, mesma pontuação do 17º Juventude, que enfrenta o Grêmio nesta quarta.

O Vitória volta a campo neste sábado, contra o Botafogo, pela 35ª rodada do Brasileiro, enquanto o Criciúma pega o Fluminense, na terça-feira.

O Criciúma começou melhor e foi responsável por tomar as primeiras iniciativas da partida. No entanto, o jogo mudou totalmente aos 25 minutos. Em contra-ataque do Vitória, Carlos Eduardo ganhou da marcação e ia sair na cara do gol, mas foi derrubado por Claudinho, que era o último homem no lance, próximo da área. Após revisão, o árbitro mostrou cartão vermelho direto para o lateral dos donos da casa e marcou falta para o time baiano. Lucas Esteves acertou a trave na cobrança.

Mesmo com um jogador a menos, o Criciúma não abriu mão de jogar e manteve a posse de bola equilibrada. O Vitória pouco fez para balançar as redes, e o zero persistiu no placar até o fim do primeiro tempo.

As equipes mantiveram o mesmo ritmo e o jogo seguiu com poucas oportunidades de gol no início da etapa final. Todavia, aos 23 minutos, o Vitória finalmente colocou a bola na rede. Janderson aproveitou cobrança de escanteio na primeira trave, subiu mais alto que a marcação e cabeceou no cantinho para abrir o placar da partida.

O Vitória desperdiçou uma grande chance de ampliar o marcador aos 42 minutos. Alerrandro recebeu passe na cara do gol e bateu de primeira, mas parou em grande defesa de Gustavo. O tento, no entanto, não fez falta, e o Vitória venceu a partida.

O rugido do Leão! Resultado importantíssimo pro @ECVitoria! pic.twitter.com/BctDdvF6cI -- Brasileirão Betano (@Brasileirao) November 20, 2024

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X VITÓRIA

Local: estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

Data: 20 de novembro de 2024, quarta-feira

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Bolasie (Criciúma) / Willian Olveira, Willean Lepo e Wagner Leonardo (Vitória)

Cartões vermelhos: Claudinho (Criciúma)

GOL: Janderson, aos 23 minutos do segundo tempo (Vitória)

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Figueiredo e Marcelo Hermes; Newton, Ronald Lopes (Jhonata Robert), Fellipe Mateus (Arthur Caíke) e Matheusinho (Allano); Bolasie (Pedro Rocha) e Felipe Vizeu (Dudu)

Técnico: Cláudio Tencati

VITÓRIA: Lucas Aracanjo; Cáceres (Willean Lepo), Wagner Leonardo, Neris e Lucas Esteves; Ricardo Ryller (Machado), Willian Oliveira (Léo Naldi) e Matheuzinho; Carlos Eduardo (Zé Hugo), Alerrandro e Gustavo Mosquito (Janderson).

Técnico: Thiago Carpini