Em busca de vaga na Libertadores, Inter finaliza a preparação para pegar o Vasco; veja provável escalação

Em busca da classificação para a próxima edição da Libertadores, o Internacional encerrou nesta quarta-feira, no CT Parque Gigante, a preparação para o duelo contra o Vasco. As equipes se enfrentam nesta quinta, às 20h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Inter só depende de si para garantir a presença na Libertadores já nesta rodada. O Colorado ocupa a quinta posição, com 59 pontos, doze a mais que o Cruzeiro, sétimo colocado. O time mineiro foi derrotado pelo Corinthians nesta manhã. Portanto, caso a equipe gaúcha vença, abrirá 13 pontos de vantagem e não poderá mais ser alcançada pelo Cabuloso.

O Inter também torce para um tropeço do Bahia contra o Palmeiras. O Tricolor Baiano ocupa a oitava posição, com 46 pontos, e enfrenta o Verdão nesta quarta-feira.

O técnico Roger Machado ajustou os últimos detalhes para a partida. Devido à Data Fifa, a equipe não entra em campo desde o dia 8, quando venceu o Fluminense no Beira-Rio por 2 a 0. O elenco teve 12 dias para se preparar para o duelo contra o Vasco.

O treinador colorado não terá à disposição os laterais Bruno Gomes e Bernabei, suspensos com três cartões amarelos. O uruguaio Aguirre deve jogar pelo lado direito, enquanto Renê aparece como opção na esquerda.

O goleiro Rochet e os atacantes Enner Valencia e Borré vão encontrar a delegação do Inter no Rio de Janeiro. Os atletas estavam representando Uruguai, Equador e Colômbia, respectivamente, durante a Data Fifa.

Assim, uma provável escalação do Inter tem: Rochet; Aguirre, Rogel, Vitão e Renê; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wanderson; Borré.

Além da classificação à Libertadores, o Colorado busca ampliar a boa sequência de invencibilidade. A equipe não sabe o que é perder há 14 jogos.