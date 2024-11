E o Aderlan? Veja em que pé está a recuperação de lesão do lateral do Santos

O lateral direito do Santos, Aderlan, tem evoluído gradativamente de uma grave lesão sofrida em julho. O jogador de 34 anos rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo há quatro meses e, nesta quarta-feira, apareceu no trabalho físico que o elenco alvinegro realizou na academia do CT Rei Pelé.

As imagens divulgadas pelo Peixe mostram Aderlan correndo na esteira. Ele, porém, ainda está longe de atuar com a camisa do clube novamente.

Como apurou a Gazeta Esportiva, o ala tem feito só trabalhos na academia e sequer iniciou os treinos no gramado. Sendo assim, ele ainda deve levar bastante tempo para ficar à disposição da equipe.

Aderlan realizou atividade física ao lado do grupo na academia do CT Rei Pelé, nesta quarta-feira

O jogador foi titular da lateral-direita do Santos durante boa parte desta temporada. Ao todo, ele realizou 16 partidas pelo time, sendo 15 desde o início.

Aderlan se contundiu em um jogo contra o Ituano, pela Série B do Brasileirão. Ele foi um dos destaques do Paulistão, mas se lesionou após o Estadual e viu JP Chermont ganhar espaço.

A lateral-direito do Peixe, inclusive, sofreu diversas alterações ao longo da temporada. Sem Aderlan, Chermont virou titular, mas a posição também chegou a ser ocupada por Rodrigo Ferreira e Hayner, que assumiu a função nesta reta final de Segunda Divisão.

Contratado no início do ano, após passagem pelo Red Bull Bragantino, Aderlan tem futuro indefinido no Santos. Ele possui contrato apenas até o fim de 2024, mas nutre a expectativa de permanecer no clube no ano que vem.