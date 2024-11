Dorival revela elogios de Bielsa: 'Falou que estava impressionado'

Dorival Júnior revelou que teve uma rápida e importante conversa com Marcelo Bielsa antes do empate de 1 a 1 da Seleção Brasileira com o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Segundo o técnico brasileiro, o argentino afirmou estar estar impressionado com a evolução da Amarelinha.

"Na entrada dos vestiários, quando estávamos entrando em campo, o Bielsa me chamou e falou que estava impressionado com o que ele vinha vendo da Seleção, a mudança que teve. Às vezes a gente não observa detalhes de evolução se não existirem os resultados. Acho que para todos nós é um fato importante, porque ele nos enfrentou na Copa América, conversamos bastante a respeito, e ele me disse que havia assistido várias partidas nossas e acompanhado a evolução que a equipe vem tendo", disse.

"Ele falou para eu ter paciência, manter a organização que a equipe vem apresentando, porque a estrutura já estava montada e ele não tinha dúvidas que em pouco tempo veria um Brasil repetindo um futebol que sempre viu, vistoso, bonito e com segurança. Eu agradeci. Partindo de um profissional como ele, para mim nos mostra e reforça uma condição que nós estamos procurando realizar. O caminho é árduo, difícil, ainda mais dentro do nosso país, mas nós vamos atingir tudo aquilo que nós queremos", completou.

Bielsa tem 69 anos e carrega uma larga experiência no futebol. Além do Uruguai, ele também já dirigiu as seleções da Argentina e do Chile, além de clubes como Newell?s Old Boys, Athletic Bilbao, Marseille, Lazio e Leeds United.

Dorival assumiu o Brasil no começo de 2024, após ser campeão da Copa do Brasil com o São Paulo. Desde então, foram 14 partidas, com seis vitórias, sete empates e uma derrota, além de 22 gols marcados e 12 sofridos.

A Seleção fechou o ano na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos, seis a mais que a Venezuela, primeira fora da zona de classificação.

Agora, o Brasil volta a campo apenas em 2025. A próxima data Fifa será em março, quando a equipe enfrenta Colômbia, em casa, e Argentina, fora, pelas Eliminatórias.