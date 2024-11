Memphis chuta o balde e se irrita com jogo às 11h: 'Não sei quem decide'

Memphis Depay abriu o caminho para a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira (20), pelo Brasileirão, mas deixou o gramado da Neo Química Arena muito irritado. O holandês reclamou, e muito, do horário "inédito" do jogo. Para completar, Memphis também ficou pistola com a arbitragem por receber um cartão amarelo por "cera".

Eu não sei quem decide o horário do jogo. É a primeira vez na minha carreira que jogo às 11h da manhã, a 30 graus. Eu não entendo por que fazem isso, mas temos que lidar com isso. Memphis Depay, ao Premiere

Começamos bem, com boas chances, mas baixamos de intensidade e foco, eu estava lutando contra o clima. O horário foi ruim para todos. O resultado foi bom, mas estou chateado com várias coisas.

Bronca com a arbitragem

Memphis também reclamou do cartão amarelo que recebeu já nos acréscimos. O atacante caiu fora do gramado após uma finalização na trave, voltou para o campo e caiu novamente. Ele foi advertido por retardar o início do jogo.

Ele afirmou que a arbitragem precisa "entender a saúde dos jogadores" e negou tentar "ganhar tempo". O holandês afirmou que tentou ficar em campo após sentir um desconforto, mas não conseguiu e por isso solicitou o atendimento. Ele foi substituído por Pedro Raul logo depois.

Como árbitro, você precisa entender a saúde dos jogadores, eu não sou o tipo de jogador que cai para ganhar tempo. Eu tentei voltar, mas estava com dor. Ele tem tem que ser consciente do que faz. Ele me suspendeu do próximo jogo, não é justo. estou chateado com isso. Memphis Depay

A advertência tirará o Depay no jogo contra o Vasco neste fim de semana. Foi o terceiro amarelo do jogador, que terá que cumprir suspensão.

Ramón Díaz também não deve ter Yuri Alberto. O atacante saiu no intervalo por conta de uma contratura e será avaliado pelo departamento médico do clube.