Argentina, Iraque e outros 5 podem se garantir na Copa na próxima Data Fifa

Sete seleções chegarão à próxima Data Fifa, que será disputada em março, com chances de garantirem suas vagas na Copa do Mundo de 2026. Ao todo, 48 países disputarão a competição — Estados Unidos, México e Canadá já estão garantidos por serem sedes do torneio.

Quem pode garantir vaga?

A única garantia certa de vaga é da Oceania. Nova Zelândia x Fiji e Taiti x Nova Caledônia são os jogos que definirão os finalistas das Eliminatórias da Oceania. Quem vencer a decisão terá vaga direta na Copa do Mundo. O vice vai disputar a repescagem mundial.

Argentina e Uruguai chegam com chances na América do Sul. Eles têm, respectivamente, 12 e 7 pontos de diferença para a Bolívia (7ª), que ocupa a vaga na repescagem atualmente. Uma vantagem por 13 pontos ou mais sobre o 7° colocado ao término da Data Fifa que vem garantirá a ida à Copa.

A missão é mais simples para a Argentina. Basta que a seleção vença seus dois jogos (Uruguai e Brasil) e que a Bolívia não vença um dos seus (Peru e Uruguai). Os uruguaios terão de vencer os seus dois duelos (Argentina e Bolívia), mas ainda precisarão de uma outra derrota boliviana (contra o Peru), que a Venezuela (8ª) não vença nenhuma das suas partidas (Equador e Peru) e que o Chile (9°) tenha, no máximo, uma vitória e um empate (contra Paraguai e Equador).

Japão, Irã, Coreia do Sul e Iraque podem garantir vagas na Ásia. Os três primeiros têm o caminho mais fácil, já que dependem apenas deles mesmos, enquanto o último terá de contar com uma combinação de resultados.

O Japão precisa apenas vencer um dos seus dois jogos (Bahrein e Arábia Saudita). O Irã precisa triunfar nas duas partidas que fará (Emirados Árabes Unidos e Uzbequistão), assim como a Coreia do Sul (Omã e Jordânia).

O Iraque também terá de vencer seus dois jogos (Kuwait e Palestina), mas terá de torcer para que Jordânia e Omã tropecem em suas partidas.

Japão pode garantir vaga na próxima Copa do Mundo em março Imagem: VCG/VCG via Getty Images

Como estão as Eliminatórias?

As Eliminatórias na Oceania estão em sua reta final e terminarão justamente em março. Ao todo, já se passaram duas fases e agora apenas quatro seleções seguem vivas no sonho pela Copa do Mundo.

A Ásia também está em seus jogos finais. A terceira fase já tem seis de dez rodadas disputadas. Os dois primeiros de cada um dos três grupos garantem vaga na Copa do Mundo. O terceiro e o quarto de cada chave se classificam para a fase de repescagem continental — uma seleção vai à repescagem mundial.

A América do Sul passou da metade das Eliminatórias recentemente. Ao todo, 12 de 18 rodadas já foram disputadas na chave única. Os seis primeiros vão à Copa do Mundo, e o sétimo vai para a repescagem.

As Eliminatórias da América do Norte, Central e Caribe estão em sua segunda fase. Nesta etapa, as duas melhores seleções de cada um dos seis grupos avançam à terceira fase. Na etapa seguinte, 12 países serão divididos em três grupos, com os vencedores de cada chave indo à Copa e os dois melhores segundos colocados indo à repescagem mundial.

A África tem quatro de dez rodadas disputadas. O líder de cada um dos nove grupos vai à Copa do Mundo. Os quatro melhores segundo colocados disputarão semifinais e uma final para decidir quem vai à repescagem mundial.

As Eliminatórias europeias não começaram e têm previsão de início para março de 2025. As seleções serão divididas em 12 grupos de quatro ou cinco times, com os líderes de cada chave indo direto à Copa. Os segundos colocados se juntarão a quatro campeões de grupos da Liga das Nações em uma repescagem local para definir os outros quatro classificados à Copa do Mundo.

Quantas vagas cada confederação tem?*

Europa: 16

África: 9

Ásia: 8

América do Sul: 6

América do Norte, Central e Caribe: 6 (com três anfitriões)

Oceania: 1

Repescagem: 2

*a repescagem mundial terá dois países da América do Norte, Central e Caribe, um da Ásia, um da África, um da América do Sul e um da Oceania

E quem não tem mais chance de ir à Copa?

Ásia

Mongólia, Maldivas, Guam, Sri Lanka, Macau, Camboja, Timor Leste, Brunei, Butão, Laos, Afeganistão, Índia, Síria, Myanmar, Tailândia, Singapura, Malásia, Taiwan, Turcomenistão, Hong Kong, Vietnã, Filipinas, Tadjiquistão, Paquistão, Iêmen, Nepal, Líbano e Bangladesh.

América do Norte, Central e Caribe

Turks e Caicos e Ilhas Virgens Americanas.

Oceania

Ilhas Cook, Samoa Americana, Tonga, Samoa, Ilhas Salomão, Papua Nova Guiné e Vanuatu.