Danilo comenta rumores sobre ida ao Vasco: "Não sei de nada"

O lateral-direito Danilo falou nesta terça-feira sobre o interesse do Vasco na sua contratação. A declaração veio após o empate da Seleção Brasileira com o Uruguai em 1 a 1. O defensor elogiou o clube carioca, mas despistou sobre as negociações.

"Com todo respeito ao Vasco, que é uma instituição incrível com torcedores apaixonados, mas eu não sei de nada. Nunca me falaram nada", afirmou o capitão do Brasil na zona mista.

A partir de janeiro, Danilo poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O experiente atleta tem vínculo com a Juventus até o meio de 2025. Após a chegada do técnico Thiago Motta, ele perdeu espaço entre os titulares e não deve permanecer no clube italiano.

Além do Vasco, Santos e Flamengo também aparecem em rumores como possíveis interessados no jogador.