Cuiabá x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Do UOL, no Rio de Janeiro

Cuiabá e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Arena Pantanal.

A partida tem transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

As equipes vivem situações bem diferentes na tabela. O Cuiabá é o penúltimo colocado com 29 pontos e está praticamente rebaixado. O primeiro time fora do Z4 tem 37. O Flamengo é o quarto, com 59, mas já está classificado para a Libertadores pelo título da Copa do Brasil. O líder Botafogo tem 68.

O Flamengo terá 13 desfalques para o jogo. Léo Ortiz, Gerson, Plata e Varela serviram as seleções e ficam fora pelo pouco tempo de descanso entre os jogos. David Luiz teve mal-estar, enquanto Gabigol está afastado. De la Cruz, Luiz Araújo, Carlinhos, Arrascaeta, Pedro, Viña e Cebolinha estão no departamento médico. Bruno Henrique conseguiu efeito suspensivo e pode jogar.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Ramon; Sobral (Filipe Augusto), Denilson, Lucas Fernandes; Derik Lacerda, Clayson, Jadson. Técnico: Bernardo Franco.

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Erick Pulgar, Alcaraz; Matheus Gonçalves, Michael e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Cuiabá x Flamengo - Brasileirão

Data e hora: 20 de novembro de 2024, às 19h

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Transmissão: Premiere