Flamengo é salvo pela base, vence Cuiabá e segue com sonho do título

Do UOL, no Rio de Janeiro

A base salvou o Flamengo. Com gol no finalzinho, Matheus Gonçalves garantiu a vitória por 2 a 1 contra o Cuiabá, na noite desta quarta-feira, na Arena Pantanal. Em partida pela 34ª rodada, o rubro-negro começou melhor e foi mais dominante de modo geral, mas os donos da casa assustaram com as bolas longas e tiveram até um gol anulado.

O resultado mantém o Flamengo em quarto, com 62 pontos, sete do líder Botafogo. O Cuiabá se afunda ainda mais em penúltimo, com 29 pontos. O Fluminense, primeiro time fora da zona e que ainda joga, tem 37.

O primeiro gol do Flamengo saiu dos pés do jovem Guilherme, de 18 anos. Foi a estreia dele no time profissional depois de ser relacionado três vezes por Filipe Luís no Brasileirão. Ele é destaque no sub-20, com oito gols e quatro assistências na temporada. Matheus Gonçalves fez o segundo. Do outro lado, o Cuiabá voltou a fazer um gol depois de 45 dias. O último havia sido em 5 de outubro. Derik Lacerda foi quem abriu o placar no jogo.

O Fla volta a entrar em campo na terça-feira, às 20h, quando visita o Fortaleza, terceiro colocado. O Cuiabá joga no sábado, às 19h30, contra o Juventude, fora de casa.

O Flamengo entrou em campo lotado de desfalques. Foram 13 no total: David Luiz (mal-estar), Luiz Araújo, De la Cruz e Carlinhos (transição), Everton Cebolinha, Pedro e Viña (fora da temporada), Plata, Varela, Gerson e Léo Ortiz (convocados). Gabigol está afastado e volta na próxima rodada.

O estádio estava com maioria de rubro-negros, mas público bem baixo. Com preços altos, a arena não encheu, mas a torcida do Fla se fez presente. Foram pouco mais de 12.800 presentes.

Como foi o jogo

O Flamengo se lançou ao ataque, mas teve preciosismo e imprecisão na hora de tentar as finalizações. Foram várias chances empilhadas com o domínio da posse de bola e em certos momentos só o goleiro Rossi estava no campo defensivo. Mas faltou uma pontaria melhor para furar a boa noite de Walter. Alcaraz não entrou bem na partida, enquanto Bruno Henrique e Michael capricharam pouco nas chegadas. Wesley foi quem criou melhor, mas não conseguiu marcar.

O Cuiabá praticamente não conseguiu jogar. Bem postado na defesa, o time até tentou se arriscar algumas vezes, mas os zagueiros do Fla estavam bem posicionados. A única escapada foi com Derick, que acabou finalizando fraco nas mãos de Rossi.

O Cuiabá errou muito, o Fla não soube aproveitar, e o Dourado foi eficiente na melhor chance que teve. Na volta do segundo tempo, o time da casa tentou se fazer mais presente no campo ofensivo e parecia faltar confiança para o acerto sair. Quando a comissão já estudava uma mudança ofensiva (que viria mais tarde com a entrada de Pitta), Derik Lacerda recebeu belo passe de Clayton para abrir o placar em falha defensiva do rubro-negro.

A base novamente ajudou o Flamengo, e o fim de jogo foi agitado. Com vários desfalques, Filipe Luís recorreu aos garotos para tentar dinamizar mais a partida, colocando Matheus Gonçalves e Guilherme. Os dois se tornaram os heróis da partida. Eles entraram logo antes do gol do Cuiabá, mas ajudaram na reação em seguida. A entrada de Pitta colocou fogo no jogo. Com mais velocidade, ele deu trabalho aos defensores e marcou um gol, mas estava impedido. Na reta final, o Fla voltou a ser dominante, e Walter viveu grande noite, mas os dois garotos brilharam para garantir a vitória.

Lances importantes

Perigo. No primeiro minuto de jogo, Pulgar rolou para Michael, que tocou de calcanhar para Wesley. O lateral bateu colocado com perigo.

Foi perto. Aos 23, Pulgar cruzou, e Michael cabeceou bem para ótima defesa de Walter.

Boa chance. Aos 28, Wesley arriscou de fora da área e obrigou Walter a se esticar para defender, mandando para escanteio.

Quase. Aos 44, Bruno Henrique deu bom passe para Ayrton Lucas, que chegou chutando de primeira, mas mandou para fora.

Que defesa. Aos 46, Wesley recebeu na entrada da área e deu um chutaço. Walter salvou de novo.

1x0. Aos 13 minutos do segundo tempo, o Cuiabá chegou pelo meio, e Derik Lacerda recebeu ótimo passe de Clayson no meio dos defensores. Ele finalizou de esquerda para abrir o placar.

1x1. Aos 16, Bruno Henrique ganhou de Empereur pela direita, carregou na linha de fundo e tocou para tás. Guilherme finalizou e ainda contou com a ajuda dos adversários para empatar o jogo.

Bom chute. Aos 20, Sobral arriscou de longe, mas Rossi fez a defesa.

Tem que caprichar. Aos 21, Michael entrou na área aos trancos e barrancos e tocou para Matheus Gonçalves, que finalizou mal.

Não valeu. Aos 23, Pitta recebeu um belo lançamento, deixou Léo Pereira no chão e colocou a bola no canto esquerdo de Rossi. Após análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento.

Incrível. Aos 37, Alex Sandro fez boa jogada na esquerda e achou Evertton Araújo na entrada da área. O volante finalizou, e Walter fez mais uma grande defesa.

1x2. Aos 47, Marllon deu bobeada, Michael ficou com a bola e cruzou para Matheus Gonçalves, que marcou o segundo do Fla.

Ficha técnica

Cuiabá 1 x 2 Flamengo - Brasileirão

Data e hora: 20 de novembro de 2024, às 19h

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Árbitra: Edina Alves Batista (FIFA)-SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse-SP e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA)-SP

VAR: Adriano de Assis Miranda-SP

Cartões amarelos: Lucas Mineiro (CUI), Evertton Araújo, Fabrício Bruno (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Derik Lacerda (aos 13 minutos do segundo tempo), Guilherme (aos 16 minutos do segundo tempo), Matheus Gonçalves (aos 47 minutos do segundo tempo)

Cuiabá: Walter; Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur; Matheus Alexandre, Filipe Augusto (Lucas Mineiro), Fernando Sobral, Denílson (Pitta), Ramon (David); Clayson (Gustavo Sauer) e Derik Lacerda (Jadson). Técnico: Julian Tobar (auxiliar).

Flamengo: Rossi; Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Wesley, Erick Pulgar, Evertton Araujo, Alcaraz (Guilherme) e Ayrton Lucas (Matheus Gonçalves); Michael e Bruno Henrique (Cleiton). Técnico: Filipe Luís.