Corinthians tem retrospecto recente negativo contra o Cruzeiro; confira

O Corinthians possui retrospecto recente negativo contra o Cruzeiro, adversário desta sexta-feira pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dos últimos 10 compromissos entre os clubes, o Timão saiu derrotado em cinco oportunidades.

Neste recorte, o Corinthians venceu apenas dois duelos, e outros dois terminaram empatados. O Alvinegro marcou oito gols no período e sofreu 12.

Os confrontos mais marcantes entre as equipes ocorreu em 2018, quando o Corinthians perdeu a decisão da Copa do Brasil para a Raposa, que venceu os dois duelos da decisão (1 a 0 no Mineirão e 2 a 1 na Neo Química Arena).

No primeiro turno deste Brasileirão, em jogo disputado em Belo Horizonte, o Cruzeiro não tomou conhecimento do Corinthians e venceu por 3 a 0, com gols de Matheus Pereira, Álvaro Barreal e Gabriel Verón.

Por outro lado, no último compromisso dos times em Itaquera, em 2023, o Corinthians levou a melhor por 2 a 1, com gols de Matheus Araújo e Róger Guedes.

O Corinthians tem a chance de conseguir uma marca importante no jogo desta quarta. Caso vença a partida, o time voltará a triunfar em cinco jogos seguidos no Campeonato Brasileiro depois de mais de sete anos. O Timão vive momento de alta na competição, tendo pulado da zona de rebaixamento para a 11ª posição, com 41 pontos.