Corinthians: André Ramalho explica discussão com Garro durante vitória

Do UOL.

André Ramalho, zagueiro do Corinthians, explicou o motivo da discussão que teve com o meia Rodrigo Garro durante a vitória do Corinthians contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Ramalho e Garro bateram boca na primeira etapa e tiveram que ser separados por companheiros. O defensor explicou após a vitória o motivo da discussão e exaltou o companheiro argentino.

Não teve nada demais, foi coisa de jogo, foi uma situação que eu queria de modo geral que a gente fizesse uma pressão melhor e ele queria que eu marcasse melhor, acabamos discutindo dentro de campo. São coisas que ficam dentro de campo, ambos querendo ganhar e nada mais que isso. Garro é um cara e um jogador espetacular, está tudo certo André Ramalho.

Corinthians prejudicado por horário de jogo