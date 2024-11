Com retornos, Bahia divulga relacionados para duelo contra o Palmeiras

O Bahia divulgou na tarde desta quarta-feira a lista dos atletas relacionados para o jogo contra o Palmeiras, pela 34ª rodada do Brasileirão. O técnico Rogério Ceni conta com importantes retornos para a partida.

A principal novidade é a presença do atacante Biel. O jogador de 23 anos foi desfalque nos últimos três jogos do Bahia e não entra em campo desde o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no dia 18 de outubro.

Além de Biel, Jean Lucas e Gabriel Xavier também retornam à equipe após cumprirem suspensão na última rodada. Os atletas ficaram de fora da derrota de 2 a 1 do Bahia para o Juventude.

Técnico Rogério Ceni convocou 24 atletas para partida de hoje pelo Brasileirão.

Em contrapartida, Rogério não terá à disposição o zagueiro Kanu e o lateral direito Arias, suspensos. O primeiro recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada, enquanto o segundo foi punido com quatro jogos de suspensão.

O Bahia busca vencer para subir na tabela do Brasileiro. O Tricolor Baiano ocupa a oitava posição, com 46 pontos, enquanto o Palmeiras figura na vice-liderança, com 64. A bola rola a partir das 18h (de Brasília) desta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Confira a lista de relacionados do Bahia

Goleiros: Adriel, Danilo Fernandes e Marcos Felipe;

Laterais: Cicinho, Gilberto e Luciano Juba;

Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Victor Cuesta;

Meias: Acevedo, Caio Alexandre, Cauly, Carlos de Pena, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Thaciano e Yago Felipe;

Atacantes: Ademir, Biel, Everaldo, Luciano Rodríguez, Rafael Ratão e Tiago.