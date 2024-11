Com ótima atuação do goleiro Buda, Pinheiros sai na frente na final do Super Paulistão de Handebol

Nesta quarta-feira, no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, o Pinheiros duelou diante do Taubaté pela primeira partida da decisão do Super Paulistão de Handebol 2024 e venceu por 24 a 21, com ótima atuação do goleiro Mateus Buda, eleito o destaque do duelo. Ao longo do jogo, o atleta defendeu três tiros de 7 metros do adversário.

"Hoje eu pude ajudar muito o Pinheiros. Nesses últimos dias, após a classificação para Guarulhos, nós treinamos bastante e a nossa defesa foi muito firme e as bolas que chegaram, eu consegui fazer o meu melhor e ajudar na vitória do time", explica.

Última partida de Diogo Hubner no Villaboim

Já o atleta Diogo Hubner, também do Pinheiros, se despediu do Villaboim em grande estilo e anotou cinco gols na decisão. No final do jogo, ele contou o sentimento de encerrar sua trajetória no palco que defendeu com tanto carinho.

"Muito feliz pela vitória, mas agora é pensar no sábado, pois é uma decisão de 120 minutos e agora iremos na casa deles, com a única vantagem do empate. Sabemos que será um jogo muito difícil. Hoje nossa defesa foi excelente", explica o camisa 13.

Emocionado, o armador analisa sua trajetória no Azul e Preto.

"Muito feliz de encerrar minha trajetória no Villaboim com vitória. Agradeço ao Marcelo Portugal Gouvêa, que me trouxe para cá, ao Sérgio Hortelan, que apostou em mim, mesmo eu sendo veterano. Feliz de seguir colaborando com a equipe com os meus 41 anos", concluiu.

O jogo

O primeiro tempo começou equilibrado, com ambas as equipes demonstrando um certo nervosismo. Com o apoio da torcida, o Pinheiros iniciou com vantagem por 3 a 2. No entanto, por conta de alguns erros cometidos pelo ataque do time, a equipe do Taubaté conseguiu passar à frente do placar na primeira metade de jogo (5 a 3).

No entanto, o Pinheiros não desanimou e buscou o empate. Assim, o primeiro tempo terminou em 12 a 12.

Já na etapa final, o goleiro Mateus Buda iniciou com uma defesa no tiro de sete metros do adversário. No decorrer da partida, as equipes mostraram muita intensidade, mas o Pinheiros, com a ótima atuação de seu arqueiro, se saiu melhor e venceu o duelo.