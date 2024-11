Cássio fala sobre reencontro com o Corinthians: "Muito amor e respeito"

O goleiro Cássio, após a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro nesta quarta-feira (20), falou como foi reencontrar o clube que defendeu por 12 anos, voltando a Neo Química Arena pela primeira vez depois de sua saída. O ídolo do Timão, que foi preservado do duelo pela comissão técnica cruzeirense, disse palavras carinhosas ao Timão e admitiu um sentimento "diferente" para a partida.

"É legal voltar, estou muito feliz. É um clube que tenho muito amor, carinho e respeito. E você poder estar aqui, receber o carinho das pessoas, ver as pessoas com quem trabalhei, tem muitas pessoas que eu trabalhei até antes de eu chegar no clube. É muito legal, lógico que toda vez que eu vir aqui vai ser diferente, tenho que me preparar psicologicamente, por tudo que vivi aqui, pelo carinho. Não sou muito emotivo, de demonstrar, mas tenho muito amor, carinho e respeito com tudo que vivi aqui. Tenho muito respeito por essa instituição e desejo o melhor para o Corinthians", disse Cássio, que assistiu à partida de um dos camarotes da Arena.

O técnico Fernando Diniz decidiu mandar a campo um time alternativo nesta quarta-feira, priorizando a final da Copa Sul-Americana contra o Racing. Desde que deixou o Corinthians, em maio, Cássio ainda não enfrentou a ex-equipe.

Todos os gols da vitória corintiana nesta quarta-feira saíram na primeira etapa. Memphis e Yuri marcaram para o Corinthians em um intervalo de cinco minutos, e Kaiki descontou para os cruzeirenses em seguida. No segundo tempo, coube aos mandantes administrarem a vantagem.

Com a vitória, o Corinthians pulou para a 9ª posição do Brasileiro, com 44 pontos conquistados, três a menos em relação ao Cruzeiro, que segue na 7ª colocação.

O próximo compromisso do Corinthians no Campeonato Brasileiro será no domingo, contra o Vasco, novamente em Itaquera.