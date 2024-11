Brasil x Uruguai: Bielsa valoriza defesa da Celeste e exalta talento brasileiro

O Uruguai considera que saiu com um resultado positivo do empate contra o Brasil em Salvador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico Marcelo Bielsa fez questão de elogiar a qualidade da equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior, apesar de a Seleção canarinho amargar apenas a quinta colocação na competição.

"Penso que o Brasil vai terminar sendo um time bárbaro. É a mesma linha de pensamento que utilizo para avaliar o Uruguai, e vejo que quando o Brasil tem dois dos melhores jogadores desse universo enorme, quando tiver seus 22 jogadores disponíveis, será um dos grandes times do Mundial. Poucas equipes têm esse número de jogadores desequilibrantes em todas as suas linhas", disse.

Diante do talento brasileiro, o Uruguai enfrentou dificuldades no confronto realizado na Fonte Nova. Bielsa destacou a atuação defensiva diante da pressão brasileira em campo.

"A partida foi jogada demasiadamente perto do nosso gol, com a bola muito tempo na posse do Brasil. É muito difícil conseguir que um rival que nos dominou e que conta com grandes jogadores marque apenas um gol. Tivemos uma boa atuação defensiva", afirmou o treinador.