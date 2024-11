Bahia x Palmeiras: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras visita o Bahia nesta quarta-feira (20), às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão.

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Palmeiras quer seguir sonhando com o tricampeonato consecutivo. Uma vitória contra o Bahia pode diminuir a diferença para o líder Botafogo (68) para apenas um ponto. O Alvinegro carioca encara o Atlético-MG, na Arena MRV, às 21h30, e pode entrar em campo ainda mais pressionado às vésperas do confronto direto no Allianz Parque.

Já o Bahia quer acabar com a péssima fase. A equipe comandada por Rogério Ceni soma cinco jogos sem vitória — o último triunfo foi no dia 29 de setembro, contra o Criciúma.

O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão com 64 pontos, enquanto o Bahia, o 8º, tem 46.

No primeiro turno as equipes se enfrentaram no Allianz e o Palmeiras venceu por 2 a 0.

Bahia x Palmeiras - 34ª rodada do Brasileirão

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)