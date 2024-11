Athletico vence Atlético-GO, embala no Brasileirão e abre três pontos para o Z4

O Athletico aproveitou o jogo na Ligga Arena, venceu o Atlético-GO por 2 a 0, nesta quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Brasileirão e respirou na luta contra o rebaixamento. Cuello e Nikão marcaram os gols do jogo.

O Athletico pulou para a 13ª colocação, com 40 pontos conquistados. O Furacão ficou a três pontos do Juventude, que abre a zona de rebaixamento e tem 37 pontos. Mesmo que os gaúchos vençam ou empatem com o Grêmio ainda hoje, a distância permanecerá a mesma, já que o Criciúma perdeu para o Vitória, também tem 37 e cairia para o 17° lugar.

O Atlético-GO, por sua vez, permaneceu na última colocação, com 26 pontos conquistados.

As duas equipes jogam pela 35ª rodada do Brasileirão no final de semana. O Athletico volta aos gramados no domingo (24) para enfrentar o Bahia, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Do outro lado, o Atlético-GO, às 19h30 de sábado (23), recebe o Palmeiras, no Estádio Antônio Accioly.

Como foi o jogo

Di Yorio foi derrubado por Adriano Martins na grande área aos 18 minutos do primeiro tempo e, após revisão no monitor, a arbitragem assinalou a penalidade máxima para o Furacão. O próprio jogador do Athletico foi para a cobrança, mas Ronaldo defendeu.

O primeiro gol do Athletico saiu nos acréscimos do primeiro tempo. O volante Gabriel passou para Cuello, que carregou a bola, limpou a marcação e, de fora da área com a perna direita, mandou um foguete rasteiro no canto esquerdo de Ronaldo.

O Furacão marcou o segundo gol aos 20 minutos da etapa final. Léo Godoy passou para Nikão que, na meia-lua, mateu a bola no peito e finalizou forte no canto inferior direito de Ronaldo, que ficou parado.

O Athletico ficou com um a menos aos 29 minutos. Thiago Heleno cometeu uma dura falta em Janderson e, após revisão do VAR, recebeu o cartão vermelho.