Assistente contra o Peru, Messi encerra 18º ano seguido com mais de 40 participações em gols

Com um gol de Lautaro Martínez, a Argentina bateu o Peru por 1 a 0 nesta terça-feira, na La Bombonera, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O jogo foi o último de 2024 para Lionel Messi, que encerrou a temporada com mais de 40 participações em gols pelo 18º ano consecutivo, de acordo com o Sofascore.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Messi (@leomessi)

Nesta temporada, contando partidas por clube e seleção, Lionel Messi marcou 29 gols e 18 assistências em 36 jogos, tendo 47 participações em gols, uma média superior a uma ação direta em tentos por confronto.

Há outros números importantes de Messi nesta temporada que foram destacados pelo site em estatísticas. O meia argentino precisou de, em média, apenas 62 minutos para participar de um gol. Além disso, o camisa 10 realizou incríveis 86 passes decisivos para os companheiros.

Com o fim das Eliminatórias Sul-Americanas em 2024 e a eliminação precoce do Inter Miami nos playoffs da MLS, Lionel Messi não atuará mais neste ano.