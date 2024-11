Adversário desta quarta-feira, Flamengo perdeu apenas uma vez para o Cuiabá

O Flamengo entra em campo logo mais, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Cuiabá, na Arena Pantanal. E o Rubro-Negro tem um retrospecto positivo contra o clube mato-grossense: perdeu apenas uma vez na história.

Flamengo e Cuiabá se enfrentaram sete vezes no total, com quatro vitórias cariocas, dois empates e apenas um triunfo do Dourado, em agosto de 2023, por 3 a 0. Além disso, o Rubro-Negro tem nove gols a favor e seis contra no histórico. Todos os duelos aconteceram pela Série A do Brasileirão.

O baixo número de confrontos entre as equipes se dá pelo pouco tempo de existência do Cuiabá, fundado apenas em 2001, e que passou a disputar a primeira divisão em 2021.

O oitavo encontro será válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Com 59 pontos, o Flamengo ocupa o quarto lugar, já estando classificado para a Libertadores devido ao título da Copa do Brasil.

Já o Cuiabá vive luta difícil contra o rebaixamento, estando na 19ª colocação, com 29 pontos. O Criciúma é a primeira equipe fora do Z4, com 37 unidades.